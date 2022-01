Marius Croitoru, mulțumit după CFR Cluj – FC Botoșani 1-1: „E un punct care ne dă încredere!”

Jucătorii moldovenilor sunt mulțumiți pentru că au plecat neînvinși de pe terenul campioanei României și consideră că rezultatul este echitabil după desfășurarea fazelor de joc.

Marius Croitoru i-a felicitat pe jucătorii săi pentru punctul obținut și crede că echipa va mai crește din punct de vedere al calității în etapele următoare.

Marius Croitoru, mulțumit după CFR Cluj – FC Botoșani 1-1

Marius Croitoru a fost mulțumit după remiza dintre , scor 1-1, felicitându-și jucătorii pentru efortul depus pentru a pleca neînvinși din „Gruia”:

ADVERTISEMENT

„A fost o formulă nouă pentru noi, a trebuit să joc cu cinci fundași centrali, dar nu am avut ce să fac, nu aveam variante în față, nu puteam să bag un copil în teren și să-l pun să joace fundaș central. De-asta prima repriză a fost mai defensivă.

Apoi, am schimbat în 4-3-3. E un punct care ne dă un plus de moral, pentru ce urmează e un punct foarte important pentru noi.

ADVERTISEMENT

M-am obișnuit cu plecările astea. Problema a fost alta, că eu nu am intrat de la venirea din Antalya, noi nu am intrat pe iarbă. Eu de acum două săptămâni nu am călcat pe iarbă, ne-am antrenat în balon”.

„Nu este ușor cu minus 15 grade cum a fost la Botoșani, să facem antrenamente în balon. Asta este realitatea!

ADVERTISEMENT

Ce dacă Braun pleacă la CFR, eu mă bucur că pleacă la CFR, mă bucur că pleacă chiar și liber de contract, mă bucur că l-am descoperit pe el”, a mai spus Marius Croitoru la finalul meciului.

„Vine Dinamo, asta este! Mergem la victorie”

„Credeți-mă, fotbaliști sunt destui, trebuie să ai timp, să aduci ce ai nevoie. Eu am alte probleme, am probleme cu terenurile, cu antrenamentele, cu COVID-ul.

ADVERTISEMENT

Vine Dinamo, asta este! Ne rugăm la Dumnezeu să fie mai cald și mergem la victorie, noi vrem să intrăm în play-off. Să vedem și cu cine mai rămân și după perioada de transferuri.

Există posibilitatea să mai plece unul sau doi jucători. Ca să aduc un jucător trebuie să dau afară și nu pot să dau afară decât dacă pleacă”, a .

ADVERTISEMENT

„A fost greu să revenim în fața unui adversar ca CFR Cluj, trebuie să avem un ritm mai bun pentru următoarele meciuri.

Trebuie să luăm meci cu meci, e un rezultat bun, trebuie să lucrăm mai bine, să avem aceeași mentalitate la fiecare partidă pentru a ne crește nivelul.

Antrenorul mi-a dat încredere și am profitat de fiecare minut pe teren. Vii, joci, pleci, aceasta este mentalitatea!”, a spus și Malcom Edjouma.