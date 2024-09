Marius Croitoru, dat afară de FC U Craiova! Adrian Mititelu a găsit repede înlocuitorul

Adrian Mititelu a luat o decizie radicală după înfrângerea umilitoare suferită de echipa sa în ultima etapă din liga a doua. , iar antrenorul oltenilor, Marius Croitoru, a fost găsit țap ispășitor.

Lovitură în Bănie! Marius Croitoru, out de la FCU Craiova

Conform , a hotărât să se despartă de Marius Croitoru. În locul său, ar urma să fie numit Andrei Prepeliță. Conform surselor FANATIK, chiar în momentul scrierii acestui articol, Croitoru pune la punct cu Mititelu ultimele detalii ale rezilierii.

FCU Craiova a obținut doar 12 puncte în primele 8 etape și ocupă locul 10 în liga secundă. Obiectivul clubului este promovarea în Superliga României, însă în acest debut de sezon rezultatele au întârziat să apară.

Oltenii au retrogradat în mod surprinzător sezonul trecut în liga a doua. Dezamăgirea a fost mare în rândul fanilor celor de la FCU Craiova, însă Adrian Mititelu anunță că echipa nu va petrece mult timp în al doilea eșalon al fotbalului din România.

În perioada de transferuri, mulți jucători importanți au părăsit echipa din Bănie și se pare că acest lucru a cântărit enorm. Marius Croitoru nu a găsit în primele 8 etape o formulă ideală, iar Adrian Mititelu, omul numărul 1 de la club, a luat decizia de a-l demite.

Andrei Prepeliță, alesul lui Adrian Mititelu

Andrei Prepeliță ar urma să îi ia locul lui Marius Croitoru pe banca celor de la FCU. El a rămas liber de contract după despărțirea de Gloria Buzău și, deși este un antrenor tânăr, a trecut deja prin experiența de a promova o echipă în Superliga României. După ce a fost demis de la Buzău, tehnicianul a declarat în exclusivitate pentru FANATIK ca decizia a fost una cel puțin bizară.

„După meciul cu Slobozia am avut niște discuții cu conducerea. Mi-au spus că trebuie să se ia măsuri, că asta e decizia clubului și atunci conform contractului mi s-a achitat clauza de reziliere și atunci ne-am despărțit.

Decizia care s-a luat nu e în concordanță cu obiectivul care s-a stabilit la începutul campionatului. Dacă nu era meciul ăsta (n.r. – cu Slobozia) nu făceam decât să amânăm inevitabilul.

V-am spus că înainte de acel meci, eu am simțit anumite lucruri. Am și eu o anumită experiență. Am simțit că se vrea o schimbare. Știți cum e, la echipele astea conduse de Consiliul Județean, de Primărie, se ține cont și de starea oamenilor”, a explicat Andrei Prepeliță pentru FANATIK.