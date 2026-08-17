Sport

Marius Croitoru, devastat după FCSB – FC Botoșani 3-2! A pierdut în prelungiri și a răbufnit: „Păcat! Îmi e greu să-mi găsesc cuvintele”

Marius Croitoru este un antrenor foarte dezamăgit după FCSB - FC Botoșani, scor 3-2. Asta, în condițiile în care echipa sa a ținut aproape în multe momente, dar a cedat în minutul 90+5 al partidei.
Flaviu Popa
18.08.2026 | 00:40
Marius Croitoru devastat dupa FCSB FC Botosani 32 A pierdut in prelungiri si a rabufnit Pacat Imi e greu sami gasesc cuvintele
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Marius Croitoru nu și-a putut ascunde frustrarea la final de meci. Foto: Renato Anghelescu - Fanatik
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Degeaba a reușit Dumiter dubla în minutele 36 și 62, pentru că apărarea moldovenilor nu a înțeles nimic la faza din minutul 90+5, făcută de Tavi Popescu și Daniel Bîrligea. Primul a driblat ca în curtea școlii trei fundași adverși și i-a pasat lui Bîrligea care a făcut 3-2 cu o super execuție.

Marius Croitoru este extrem de dezamăgit de înfrângerea echipei sale în fața FCSB, scor 2-3

În aceste condiții, lui Marius Croitoru i-a fost greu să-și ascundă frustrarea după meci. „Îmi e greu să îmi găsesc cuvintele. La Voluntari am luat gol în minutul 88 sau 89, iar acum s-a întâmplat la fel. Nu știu dacă se impuneau 6 minute de prelungire. Asta a fost să fie!

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Păcat! A fost un meci exact așa cum știm noi să îl facem, adică spectaculos! Trebuie să fim puțini mai siguri în apărare. E păcat, pentru că am marcat două goluri contra FCSB-ului și nu am câștigat nici măcar un punct”, a declarat Marius Croitoru. Nu s-a abținut și a lansat o „săgeată” spre adversarii din această seară: „Echipele mari, din ce știu eu, joacă cu 4 fundași, nu cu 5 (n.r. FCSB a implementat un nou sistem de joc”.

Antrenorul celor de la FC Botoșani s-a plâns totodată de faptul că nu are un lot prea numeros, deci nu a avut prea multe variante atunci când a trebuit să facă schimbări, spre deosebire de cei de la FCSB. Mai mult, le cere jucătorilor săi să tragă tare la antrenamente pentru că orice echipă mică poate să devină mare dacă ajunge să câștige meciuri.

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Marius Croitoru este încrezător că echipa sa poate să termine în prima parte a clasamentului

„Ei sunt foarte bine ca individualități. Ca echipă, mai puțin. Eu am fost nevoit să fac doar 3 schimbări, din cauza jucătorilor indisponibili. Nu am mai putut să vin cu ceva proaspăt de pe bancă după minutul 60. Lucrul acesta probabil m-a costat.

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Miron și Ongenda au făcut un meci bun. Campionatul este lung, dar eu cred că vom termina în prima parte a campionatului. Sunt ferm convins, dacă vor avea atitudinea asta.

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Mergem mai departe! Suntem obligați să mergem mai departe. Lucrurile se așează ușor, ușor. Jucătorii trebuie să înțeleagă că și echipele astea mari au fost și ele ca și noi la început, adică mici. Nu le-a înscris nimeni cu trofee, cupe și campionate. Jucătorii trebuie să înțeleagă că și aici se pot face rezultate mari. Nu trebuie să schimbi tricoul pentru a avea rezultate”, a concluzionat antrenorul.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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