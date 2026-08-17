Marius Croitoru, devastat după FCSB – FC Botoșani 3-2! A pierdut în prelungiri și a răbufnit: „Păcat! Îmi e greu să-mi găsesc cuvintele”

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Degeaba a reușit Dumiter dubla în minutele 36 și 62, pentru că apărarea moldovenilor nu a înțeles nimic la faza din minutul 90+5, făcută de Tavi Popescu și Daniel Bîrligea. Primul a driblat ca în curtea școlii trei fundași adverși și i-a pasat lui Bîrligea care a făcut 3-2 cu o super execuție.

Marius Croitoru este extrem de dezamăgit de înfrângerea echipei sale în fața FCSB, scor 2-3

„Îmi e greu să îmi găsesc cuvintele. La Voluntari am luat gol în minutul 88 sau 89, iar acum s-a întâmplat la fel. Nu știu dacă se impuneau 6 minute de prelungire. Asta a fost să fie!

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Păcat! A fost un meci exact așa cum știm noi să îl facem, adică spectaculos! Trebuie să fim puțini mai siguri în apărare. E păcat, pentru că am marcat două goluri contra FCSB-ului și nu am câștigat nici măcar un punct”, a declarat Marius Croitoru. Nu s-a abținut și a lansat o „săgeată” spre adversarii din această seară: „Echipele mari, din ce știu eu, joacă cu 4 fundași, nu cu 5 (n.r. FCSB a implementat un nou sistem de joc”.

Antrenorul celor de la , deci nu a avut prea multe variante atunci când a trebuit să facă schimbări, spre deosebire de cei de la FCSB. Mai mult, le cere jucătorilor săi să tragă tare la antrenamente pentru că orice echipă mică poate să devină mare dacă ajunge să câștige meciuri.

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Marius Croitoru este încrezător că echipa sa poate să termine în prima parte a clasamentului

„Ei sunt foarte bine ca individualități. Ca echipă, mai puțin. Eu am fost nevoit să fac doar 3 schimbări, din cauza jucătorilor indisponibili. Nu am mai putut să vin cu ceva proaspăt de pe bancă după minutul 60. Lucrul acesta probabil m-a costat.

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Miron și Ongenda au făcut un meci bun. Campionatul este lung, dar eu cred că vom termina în prima parte a campionatului. Sunt ferm convins, dacă vor avea atitudinea asta.

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Mergem mai departe! Suntem obligați să mergem mai departe. Lucrurile se așează ușor, ușor. Jucătorii trebuie să înțeleagă că și echipele astea mari au fost și ele ca și noi la început, adică mici. Nu le-a înscris nimeni cu trofee, cupe și campionate. Jucătorii trebuie să înțeleagă că și aici se pot face rezultate mari. Nu trebuie să schimbi tricoul pentru a avea rezultate”, a concluzionat antrenorul.