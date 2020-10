Marius Croitoru, dezamăgit după înfrângerea de la Cluj: „CFR s-a chinuit cu o echipă de copii”

Marius Croitoru, antrenorul celor de la FC Botoșani, a fost dezamăgit după înfrângerea cu CFR Cluj, scor 2-1.

Golurile partidei au fost marcate de Debeljuh (15), Vinicius (78) pentru gazde, respectiv Fili (27) pentru oaspeți.

După această înfrângere, FC Botoșani se află pe locul 9 în clasamentul Ligii 1 cu 8 puncte acumulate în 7 etape.

Marius Croitoru: „CFR s-a chinuit cu o echipă de copii”

Marius Croitoru a declarat la finalul partidei că echipa sa a practicat un joc bun în ciuda momentului greu pe care îl traversează: “Concluziile nu pot fi decât bune, am avut ocaziile clare, CFR s-a chinuit cu o echipă de copii.

La golul 2 au greșit copiii, asta este, nu mă supăram dacă dădea Vinicius cu capul, dar a marcat cu piciorul. Am avut și bară, plus alte două ocazii mari. Consider că un egal era meritat. Am înțeles că nici nu a fost lovitură liberă la faza golului.

N-am suferit niciodată 3 înfrângeri la rând. Eu nu joc niciodată defensiv, am venit să câștig cu campioana en-titre. Târgoviște m-a dominat din toate punctele de vedere, acolo n-am nimic de zis, însă la Sibiu și la Cluj meritam mai mult.”

David Croitoru în premieră titular

David Croitoru, fiul lui Marius, a fost pentru prima oară titular în Liga 1. Din cauza problemelor de efectiv, antrenorul celor de la Botoșani a recurs la titularizarea tânărului în vârstă de 17 ani.

“Trebuie să suporte presiunea dacă vrea să devină fotbalist, nu aveam alte opțiuni! Eu nu am nici rezerve la acest meci din cauza accidentărilor și a cazurilor de coronavirus” a declarat Marius Croitoru înainte de meci.

Pentru FC Botoșani urmează o deplasare la Mediaș pentru meciul cu Gaz Metan, vineri 23 octombrie.

