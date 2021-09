Marius Croitoru, după ce a ajuns pe locul 2 cu Botoşani: “Visez să antrenez altă echipă din România!”

FC Botoșani este fără doar și poate revelația acestui început de sezon din Liga 1, însă a declarat într-un interviu pentru FANATIK că nu se gândește la primele trei locuri,

Moldovenii s-au instalat singuri pe locul doi, cu trei puncte peste Rapid și la doar patru puncte de liderul autoritar din acest campionat, CFR Cluj.

Marius Croitoru vrea să plece de la Botoșani: „La o echipă la care nu se vor aștepta mulți”

e unul dintre cei mai în vogă antrenori din Liga 1, iar antrenorul lui FC Botoșani este cu siguranță dorit de multe cluburi.

Fostul fotbalist a declarat că în vară își va încheia contractul cu Botoșani, iar dacă nu își va mai prelungi contractul are deja o echipă pe care își dorește să o pregătească: „Am o echipă pe care visez să o antrenez, dar nu pot să spun care. Este din România. Eu contractul cu FC Botoşani îl închei în vară şi există posibilitatea să plec tot în România. Dar nu la o echipă la care se vor aştepta foarte mulţi”.

Marius Croitoru neagă varianta FCSB. La ce echipă ar putea ajunge

Antrenorul botoșănenilor a negat vehement faptul că ar putea fi vorba despre FCSB și a evitat să dea un răspuns direct: „Nu la FCSB. Am spus la o echipă la care nu se vor aştepta mulţi, nu pot să dau nume acum. Este din prin sudul ţării. Nu este o echipă de top şi nu are mulţi suporteri, dar este o echipă care îşi propune multe an de an”.

Totuși Marius Croitoru nu exclude să rămână și din vară la Botoșani, mai ales că are o relație foarte bună cu patronul Valeriu Iftime: „Este posibil să îmi prelungesc contractul cu FC Botoşani, orice e posibil dar mai e mult până în vară mai avem de calificat echipa în play-off”.

În trecut, Croitoru a recunoscut că a avut o discuție cu președintele celor de la FC Voluntari, Bogdan Bălănescu, care l-a dorit la echipa ilfoveană: „Am avut o discuţie cu Bogdan Bălănescu, pe care îl apreciez ca om şi profesional. În momentul acesta am proiectul aici şi am foarte mulţi jucători aduşi personal şi, automat, probabil greşeam făcând lucrul acesta faţă de ei, să nu mai zic faţă de Iftime”.

Valeriu Iftime, despre Marius Croitoru: „Cea mai bună soluție pentru Botoșani în momentul ăsta!”

Valeriu Iftime nu concepe să se despartă de Marius Croitoru, responsabil pentru jucătorii străini aduși pe salarii foarte mici și care au depășit așteptările: „Marius Croitoru este cea mai bună soluție pentru Botoșani în momentul ăsta. Îmi convine cel mai mult și are tot ce trebuie, e adaptat și a înțeles nevoile clubului. E un tânăr care și-a asumat asta în niște condiții mai speciale: de a aduce fotbaliști, de a vinde și a încerca să producem bani ca să trăim”, a declarat patronul moldovenilor .

Antrenorul în vârstă de 40 de ani a reușit cu un buget foarte mic de transferuri și la nivel de salarii să clădească o echipă capabilă să învingă echipe mult mai bine cotate.

„Meritul pentru aducerea jucătorilor e în primul rând al lui Marius. Să spunem că am creat eu conjunctura, dar eu nu îmi asum niciun merit. Recunosc că pe lângă faptul că este un foarte bun motivator, Marius mai are ceva special: are un ochi excepțional de bun la fotbaliști”, a mai spus patronul Valeriu Iftime.

Marius Croitoru a fost numit antrenorul lui FC Botoșani pe data de 5 iunie 2019, iar după plecarea lui Ilie Poenaru de la Academica Clinceni este tehnicianul din Liga 1 care a rezistat cel mai mult pe banca unei singure echipe.