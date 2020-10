Marius Croitoru, epuizat după victoria de la Mediaș: „Am îmbătrânit 2-3 ani!”

Marius Croitoru, antrenorul celor de la Botoșani, a declarat după meciul de la Mediaș, câștigat cu 2-1 împotriva echipei Gaz Metan, că victoria este meritată.

FC Botoșani a câștigat primul meci după trei înfrângeri consecutive, în timp ce Gaz Metan Mediaș continuă seria nefastă, având un singur punct câștigat în ultimele cinci partide. Moldovenii pierduseră ultimul meci 2-1, în deplasare, la CFR Cluj.

Croitoru a susținut că partida trebuia rezolvată încă din prima repriză, spunând că nu consideră că medieșenii au avut ocaziile pe care le-au avut moldovenii.

Marius Croitoru, după meciul de la Mediaș: „Este o victorie meritată”

„Nu sunt în cea mai bună formă, am suferit mult, am îmbătrânit 2-3 ani în acest meci. Nu am știut să gestionăm acele minute în care am avut penalty și om în plus. În ciuda faptului că prima repriză ne-a stat la dispoziție, am revenit în joc. Este o victorie meritată, nu cred că Mediaș a avut ocazii pe care le-am avut noi”, a declarat Marius Croitoru, imediat după finalizarea partidei.

Antrenorul de la Botoșani a analizat desfășurarea partidei, recunoscând că a ales o abordare mai precaută fță de stilul cu care ne obișnuise până acum.

„În momentul în care ne interesează foarte mult rezultatul, am preferat să aștept în zona a doua, să nu ofer spații, deoarece Mediaș este o echipă foarte bună. Mereu ne-am deschis, am atacat, am lăsat spații și am luat goluri, de aceea am fost mai prudenți. Avem jucători valoroși și cu siguranță rezultatele vor mai veni.

Este greu să integrezi un jucător care nu a jucat 2-3 luni, e nevoie să te adaptezi la fotbalul nostru, am văzut jucători mari care nu s-au integrat, nu avem un fotbal ușor”, a adăugat Croitoru.

Antrenorul Botoșaniului: „Transferurile le stabilesc eu”

„Avem o regulă clară, cât câștigă jucătorul, atât câștigă și impresarul. Transferurile le stabilesc eu, niciodată nu mi s-a adus un jucător, mereu am fost întrebat, tot timpul au ajuns jucătorii pe care eu mi i-am dorit. Mereu am vorbit cu domnul Eftimie, mereu am avut sprijinul.

Eu continui munca celor de dinaintea mea, au avut ochi buni, au adus jucători, eu doar încerc să duc mai departe. Aducem jucători care au avut un nivel foarte bun odată, din păcate pentru ei, din fericire pentru noi, acum sunt într-o fază mai proastă și îi integrăm. Este greu să aducem jucători în formă, deoarece nu avem bugetul necesar”, a susținut antrenorul echipei botoșănene.

