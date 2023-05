Marius Croitoru, găsit vinovat pentru dezastrul de la FC Argeș: a renunțat la vedeta echipei ca să poată juca fiul său!

Fostul antrenor al piteștenilor este pus la zid de către Viorel Tudose, sponsorul echipei, care a spus că Marius Croitoru a insistat ca Ișfan să fie vândut la Universitatea Craiova, pentru a i se face loc fiului său în echipă.

Marius Croitoru, găsit vinovat pentru dezastrul de la FC Argeș

Marius Croitoru a fost găsit vinovat pentru dezastrul de la FC Argeș, sponsorul echipei Viorel Tudose, acuzându-l pe fostul antrenor că a încercat să-l impună în lotul piteștenilor pe fiul său, dând la o parte vedeta echipei, și :

„Faptul că am ajuns aici i se ‘datorează’ 100% lui (n.r. Marius Croitoru). Dânsul a spus că-și asumă lotul, după două săptămâni a cerut 11 jucători. Noi avem acum de plătit 34 de jucători.

Eu am venit cu bani personali, fără să primesc nimic. Eu m-am opus plecării lui Andrei Prepeliță și nu am fost de acord cu acest antrenor”.

„Ișfan nu era de vânzare în iarnă, dar respectivul antrenor a cerut să fie vândut de urgență pentru a juca un alt fotbalist, în speță fiul său. Ne-a spus că Ișfan că nu mai răspunde cerințelor tactice.

Nu știu cine l-a propus pe Argeș Vintilă pentru că atunci era situația foarte gravă. Eu am cerut să plece acel antrenor (n.r. Marius Croitoru), iar apoi a venit domnul Vintilă. Eu am negociat atunci cu Adrian Ursea, care este un antrenor foarte apreciat în Europa”, a mai spus Viorel Tudose, la TV .

„Am negociat cu Gâlcă și cu Ursea!”

Viorel Tudose a continuat și a dezvăluit că a negociat preluarea și cu Adrian Ursea, însă a fost refuzat: „Înainte am negociat cu Gâlcă, dar am eșuat pentru că nu am putut să îi oferim tot ce ne-a cerut.

Am negociat cu el două săptămâni, dar m-a refuzat. Apoi am negociat cu domnul Adrian Ursea, dar, după 72 de ore, dânsul m-a refuzat politicos pentru că a zis că se simte incapabil să se întoarcă România la o echipă aproape retrogradată”.

„După aceste două eșecuri, am avut două variante viabile pentru noi: Ionuț Badea și Bogdan Vintilă. În final a fost ales Bogdan Argeș Vintilă”, a mai spus Viorel Tudose.