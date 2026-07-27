Marius Croitoru, înjurat ca la ușa cortului de Zoran Mitrov în Botoșani – Rapid!? Reacția fotbalistului la flash-interviu. Update

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Zoran Mitrov (24 de ani) nu a făcut un joc reușit împotriva celor de la Rapid București, iar tensiunea a devenit și mai mare în condițiile în care fotbaliștii au evoluat în repriza secundă pe o ploaie torențială. Marius Croitoru (45 de ani) l-a schimbat în minutul 74, iar pentru această decizie a primit o reacție nervoasă din partea fotbalistului.

Deși a fost văzut pe camere înjurând „la foc automat” și a avut o reacție nervoasă în momentul în care Marius Croitoru a încercat să dea mâna cu el, fotbalistul moldovenilor a explicat că înjurăturile nu îi erau adresate antrenorului, ci a fost vorba doar despre o refulare după un meci slab: „Da, nu vreau să se înțeleagă greșit. Eram nervos că nu mi-a ieșit jocul. Nu a fost o reacție la adresa lui, chiar am o reacție specială cu el”, a declarat Mitrov, la flash-interviu, pentru

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Zoran Mitrov, ieșire nervoasă în FC Botoșani – Rapid. Fotbalistul l-a înjurat pe Marius Croitoru în momentul schimbării

După scandalul în care în timpul partidei cu FC Voluntari, un nou episod controversat apare în nordul Moldovei. Se pare că astfel de replici vin și din partea fotbaliștilor, nu doar a antrenorului.

de pe teren în minutul 74 și să-l introducă pe Markovic. Vestea nu a fost primită foarte bine de fotbalistul de 24 de ani, care în drumul spre marginea terenului nu s-a oprit din înjurat. Când a ajuns în dreptul antrenorului, Mitrov nici măcar nu a vrut să-l salute sau să-l privească în ochi, ba chiar și-a tras mâna atunci când Croitoru a vrut să dea mâna cu el. Ajuns la banca de rezerve, criza sa a continuat și a lovit cu piciorul mai multe obiecte aflate în proximitatea sa.

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Previziunea lui Valeriu Iftime după prima etapă din SuperLiga României

După episodul controversat din timpul meciului cu FC Voluntari, Valeriu Iftime a avut mai multe critici la adresa antrenorului echipei sale, printre care a explicat că nu este de acord cu limbajul pe care îl folosește, care i-ar putea întoarce pe jucători împotriva sa, lucru care se pare că deja s-a întâmplat.

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„Sunt convins că o să mă întrebați și despre limbajul lui Croitoru, nu? O să vă scutesc eu de întrebarea asta și o să vă spun clar că eu nu sunt de acord cu un astfel de limbaj. Și pe la antrenamente Marius tot cam așa se comportă și nu e deloc în regulă. El își poate transforma unii jucători în dușmani și nu e bine deloc pentru noi toți cei de la Botoșani acest lucru. Trebuie toți să fim uniți pentru binele echipei, nu dușmani între noi.

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Nu doresc, Doamne ferește!, ca la un moment dat totul să se transforme într-un comportament mai bărbătesc acolo între ei. Din acest motiv voi pune mâna pe telefon și îl voi suna pe Marius ca să discut cu el și să îl mai temperez. Noi toți îl știm pe Marius, că pune mult suflet în tot ceea ce face, dar e mult mai indicat să își controleze limbajul”, a spus patronul lui FC Botoșani, conform