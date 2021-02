Marius Croitoru își ceartă portarul după victoria de la Ploiești: „Se putea rupe totul dintr-o greșeală”

Marius Croitoru, antrenorul echipe FC Botoșani, și-a lăudat elevii după victoria uluitoare de la Ploiești, scor 3-2 cu Chindia. În minutul 11, gazdele conduceau cu 2-0, însă botoșănenii au întors rezultatul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Meciul de la Ploiești a început cum nu se poate mai prost pentru trupa moldoveană. Chindia a primit un penalty inexistent în minutul 5, iar după alte șase minute Țigănașu a înscris în proprie poartă și a dublat avantajul dâmbovițenilor.

FC Botoșani a răspuns repede. Fili (min. 26) și Keyta (min. 42) au restabilit egalitatea, pe fondul unui joc controlat în mare măsură de trupa lui Croitoru. Lovitura de grație a dat-o Chindriș, în ultimul sfert de oră al meciului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Croitoru: „Am luat trei puncte vitale pentru play-off”

Succesul de la Ploiești i-a propulsat pe moldoveni pe loc de play-off (6), făcând rocada cu Chindia. Antrenorul Marius Croitoru spune că ascensiunea echipei sale nu este întâmplătoare.

„Asta facem, asta antrenăm, asta încercăm să jucăm. Am început meciul incredibil de prost, cu două greșeli mari. După al doilea gol am început să jucăm fotbalul nostru, fotbal frumos, pentru că nu mai avem nimic de pierdut. Băieții au dovedit că sunt jucători de calitate și am luat trei puncte vitale pentru play-off”, a declarat imediat după finalul jocului, antrenorul moldovenilor.

ADVERTISEMENT

Croitoru nu a ezitat să-l certe pe portarul Hankic, care a gafat la golul de 2-0 al gazdelor. Tehnicianul a mărturisit că pe fond nervos a fost tentat să-l schimbe imediat după eroarea amintită.

„Am vrut să schimb portarul, dar m-am gândit că îl dărâm de tot. E greșeala lui, nu ai voie să pui talpa, asta face Ongenda. Nu învață din greșeli, păcăt, pentru că este portar bun, dar are momente de relaxare. Se putea rupe totul dintr-o greșeală”, a spus Marius Croitoru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Croitoru anunță nașterea unei mari echipe

Entuziasmat de victoria echipei sale, care a întors rezultatul în partida de la Ploiești, tehnicianul echipei din nordul Moldovei nu s-a ferit de cuvinte și a anunțat că FC Botoșani poate deveni o forță a campionatului intern.

”Vom juca numai la victorie împotriva oricărui adversar, nu am teamă de nimeni. Îi respect acum, dar când intrăm în teren o să fim pregătiți. Putem să devenim și noi o echipă mare a acestui campionat, de ce nu. Nici alții nu s-au născut cu echipe mari, s-au format în timp”, a spus Croitoru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Etapa viitoare FC Botoșani va evolua pe teren propriu în compania campioanei CFR. După două victorii consecutive în Liga 1, tehnicianul botoșenenilor promite un meci frumos și un rezultat care să mențină echipa în lupta pentru play-off.