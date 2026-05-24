Marius Croitoru l-a făcut praf pe Istvan Kovacs după FCSB – FC Botoșani 4-3: „Cine spune că e cel mai bun arbitru? Nu poți să ne păcălești”

ADVERTISEMENT

FCSB – FC Botoșani, din semifinala barajului pentru calificarea în cupele europene, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 4-3. Roș-albaștrii, în urma acestui rezultat, o vor întâlni pe Dinamo în meciul decisiv, care e programat vineri, 29 mai. Marius Croitoru s-a arătat dezamăgit de maniera de arbitraj a lui Istvan Kovacs.

Marius Croitoru l-a făcut praf pe Istvan Kovacs după FCSB – FC Botoșani

, Marius Croitoru a criticat dur maniera de arbitraj. Tehnicianul susține că Istvan Kovacs nu a fluierat în aceeași măsură, iar gazdele au fost avantajate în mod evident. Totuși, Croitoru e mândru de atitudinea elevilor săi, care au demonstrat că au meritat să se afle în această postură.

ADVERTISEMENT

„Am fost aproape, am arătat că suntem o echipă care merită să joace acest baraj. Sunt mândru de băieți, felicit FCSB pentru victorie. Mergem în vacanță să ne reîncărcăm bateriile și să revenim mai puternici. Chiar dacă la golul doi nu a fost corner, pentru că o atinge Tavi, toată tenta a fost pentru ei.

Mă simt nostalgic pentru vremurile în care jucam fotbal. Incredibil, arbitrul nu a avut aceeași măsură, nu dădea faulturi la ei, iar nouă ne-a dat atâtea galbene. Ok, o faci pentru oamenii din tribune, dar pe cei de fotbal e greu să îi păcălești. Nu poți să dai galben la fiecare fază. Eu sunt obișnuit să iau, nu e o problemă pentru mine. Dacă ajungi să arbitrezi un astfel de meci… Cine spune că e cel mai bun arbitru?”, a declarat Marius Croitoru, conform .

ADVERTISEMENT

Ce nu a funcționat în jocul lui FC Botoșani

În continuare, , a mărturisit că diferența s-a făcut în debutul reprizei secunde, când elevii săi au încasat foarte ușor două goluri. După meciul din Ghencea, jucătorii de la FC Botoșani au intrat în vacanță, iar obiectivele din sezonul ce urmează se anunță a fi unele mărețe.

ADVERTISEMENT

„Am început a doua repriză slab, am luat gol, am revenit, după care, la pauză, trei jucători mi-au cerut schimbare. Exact de unde a ieșit Diaw, pe acolo s-a luat gol. Am revenit, apoi a venit un gol după o acțiune foarte frumoasă a lui Tavi, iar lucrurile s-au simplificat pentru ei.

ADVERTISEMENT

I-am chinuit, dar am pierdut. În ultimele meciuri le-am dat câte trei goluri. Nu avem decât să revenim mai buni. Nu putem să nu recunoaștem meritele FCSB-ului, dar cred că ne-am ridicat la nivelul lor. Nici nu mă interesează barajul dintre Dinamo și FCSB. Cât timp echipa mea nu este implicată, nu mă interesează. Mergem în vacanță și vrem să revenim mai puternici”, a mai spus Croitoru.