Marius Croitoru, la un pas să fie dat afară de FC Botoșani! Ce planuri are Valeriu Iftime după o nouă înfrângere

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FC Botoșani a bifat a treia înfrângere consecutivă în SuperLiga României, iar acest lucru îl pune serios pe gânduri pe Valeriu Iftime (66 de ani). Din informațiile obținute de FANATIK, patronul moldovenilor este nemulțumit atât de rezultate, cât și de jocul echipei sale, iar postul lui Marius Croitoru este șubred în prezent.

Valeriu Iftime a ajuns la limita răbdării! Ce se întâmplă cu Marius Croitoru

Doar un singur meci ne mai desparte de finalul turului de campionat în SuperLiga României, iar FC Botoșani nu a reușit să obțină decât o medie de un punct per meci. Cu doar 14 puncte în clasament și 3 înfrângeri consecutive, Valeriu Iftime începe să-și pună adevărate semne de întrebare despre antrenorul echipei sale, Marius Croitoru.

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Într-adevăr, în campionat FC Botoșani a întâlnit în însă, din informațiile obținute de FANATIK, nu neapărat rezultatele, cât jocul este marea problemă care îl nemulțumește pe Valeriu Iftime. După ce însă echipa a fost egalată în minutul 90, iar în campionat a înregistrat un nou eșec, patronul moldovenilor caută opțiuni pentru redresarea echipei, iar una dintre ele poate fi chiar demiterea lui Marius Croitoru.

Cel mai probabil, conducerea va lua o decizie după următoarea etapă, care este mult mai importantă pentru FC Botoșani. Formația din nordul Moldovei le va întâlni în meciuri succesive pe Oțelul Galați și FC Voluntari, două dintre echipele ce se află sub FC Botoșani în clasament și cu care echipa antrenată de Croitoru se luptă pentru evitarea retrogradării.

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Iftime, impresionat de portughezii veniți în România

Recent, Valeriu Iftime s-a arătat impresionat de performanțele pe care antrenorii și conducătorii portughezi le au în SuperLiga României. Tocmai de aceea, patronul moldovenilor a explicat că se simte tentat să aducă un portughez sau spaniol în club. Nu neapărat pe postul de antrenor sau președinte, ci pur și simplu un om care să introducă o filosofie nouă în interiorul clubului: „Am ajuns la concluzia că trebuie să schimbăm ceva radical. Ceea ce am făcut până acum este pentru o echipă mediocră, care uneori joacă bine, alteori nu. Sunt bani care se duc și ajungi la concluzia că ajungi într-o groapă. Îți pare rău că ești acolo, dar nu poți face mai mult. Trebuie să facem și pasul doi. Cu un management străin, cu strategii de marketing.

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Am suficienți bani pentru a putea face ceva la Botoșani și vreau să ies din zona aceasta de echipă foarte mică. Vreau să fac pasul următor. Vreau o echipă care se bate cu șanse reale, an de an, la play-off. Nu am vreun român pe listă, nu am găsit. Eu nu mă grăbesc, trebuie să analizăm. Nu suntem în criză, dar vreau să găsesc o formulă potrivită spaniolă-portugheză. Eu am băieți deștepți la Botoșani, dar ideea de a aduce un implant din acesta din străinătate mă tentează. Eu nu vreau să schimb antrenorul sau președintele. Am nevoie de un consultant, un management străin, cu școală, care să vină la Botoșani și să stea câteva luni aici”, a declarat Valeriu Iftime la