Marius Croitoru le-a pus gând rău celor de la FCSB: ”Altceva nu avem ce face”

Antrenorul echipei FC Botoșani, Marius Croitoru, le-a pus gând rău celor de la FCSB și anunță că formația sa vine să joace fotbal și să câștige în prima etapă a play-off-ului din Liga 1.

”Roș-albaștrii” au câştigat în premieră sezonul regulat şi speră să se încununeze campioni la finalul celor 10 etape de play-off.

Însă, trupa lui Toni Petrea va începe acest mini campionat după ce au pierdut dramatic la loviturile de departajare Supercupa României în fața rivalilor de la CFR Cluj.

FCSB, amenințată de Marius Croitoru înainte de începerea play-off-ului

”Şi anul trecut am început cu FCSB, dar nu erau în poziţia de acum. Dar ca prim meci în play-off tot cu ei am jucat şi am făcut-o destul de bine. Mi-aş dori din tot sufletul să se repete rezultatul de anul trecut, acel 2-2”, a declarat Marius Croitoru înainte de meciul cu FCSB.

”Nici ei nu mai sunt ce au fost anul trecut şi nici noi, din păcate, pentru că de la acel meci s-au pierdut anumiţi jucători şi erau cei mai buni pe poziţiile lor. Vom ataca în meciul cu FCSB, pentru că altceva nu avem ce face, dacă vrei să învingi, asta trebuie să faci. Scopul nostru este să intrăm în play-off şi să jucăm fotbal.

Ăsta este singurul obiectiv al nostru. Indiferent de rezultat se vor găsi unul sau doi care să vorbească. Nu avem cum să ne comparăm cu celelalte echipe din play-off, pentru că toate s-au întărit şi noi am pierdut cinci titulari”, a mai spus tehnicianul moldovenilor într-o conferință de presă.

Croitoru țintește locul 4

”M-a consumat mult acest sezon regulat. Două luni şi jumătate FC Botoşani s-a antrenat numai în balon, din balon am ajuns în play-off. De aceea spun că băieţii sunt de admirat. Eu personal le-am mulţumit, sunt mândru de ei, le mulţumesc zi de zi pentru că merită, au făcut sacrificii imense.

Nu pot să îmi dau seama cum jucători de calibrul lor se pot antrena în balon în curtea şcolii, pe un teren de 20 pe 40 de metri şi să te baţi de la egal la egal cu celelalte echipe din play-off”, a afirmat Marius Croitoru.

”Play-off-ul este împărţit în două, şi din punct de vedere valoric, şi al punctelor, pentru că primele trei sunt apropiate şi sunt îndreptăţite să lupte pentru titlu, iar următoarele trei pentru acel loc 4. Locul 4 este cel mai aproape şi este realizabil, suntem aproape de locul patru, este un loc pe care îl putem obţine”, a încheiat antrenorul de la Botoșani.

