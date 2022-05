Marius Croitoru, nervos după U Craiova – FC Botoșani 2-0: „Suntem cea mai dezavantajată echipă din România!”

Antrenorul moldovenilor se bucură că din sezonul viitor România va beneficia de sistemul arbitrajului video, fiind de părere că echipele mici vor fi mai puțin dezavantajate față de cum se întâmplă în prezent.

Marius Croitoru, nervos după U Craiova – FC Botoșani 2-0

Marius Croitoru a fost nervos după duelul cu consideră că a fost dezavantajat de arbitrul Horațiu Feșnic:

„Un meci frumos, un meci demn de miza lui. Din păcate, nu am putut să câștigăm, chiar dacă am avut momente în care am dominat Craiova în 10.

A fost un arbitraj doar într-o direcție, dar mi-e greu să spun ce vreau, cuvintele nu-și au rostul. Vlădoiu face două faulturi de galben, vine și îmi dă mie galben”.

„Eu acum mă duc cu familia în vacanță, nu credeam nici în cele mai negre vise ale mele că aș putea ieși din play-off, o să am o discuție cu Valeriu Iftime și vedem ce va fi.

Eu cred că această echipă, cu 4-5 jucători poate arăta la nivelul la care a arătat până acum. Sunt și alte echipe care au clar intenția de a intra în play-off, va fi un campionat mai dur ca anul trecut”, a mai spus Marius Croitoru la finalul meciului.

„Dacă aveam VAR, poate jucam barajul acasă!”

și a recunoscut că nu se gândește la plecare, dar așteaptă să poarte o discuție cu patronul Valeriu Iftime despre viitorul său:

„Nu mă gândesc la nimic, de aceea închid telefonul, vreau doar să vorbesc cu domnul Iftime și cam atât momentan. Suntem cea mai dezavantajată echipă din România, normal că mă deranjează”.

„Dacă aveam VAR-ul, poate jucam barajul acasă, pentru echipele mici e o injecție uriașă de siguranță. Se fac greșeli, dar doar în favoarea echipelor mari.

Când intră VAR-ul, vom fi și noi, echipele mici, mai aproape de echipele mari”, a mai spus Marius Croitoru.