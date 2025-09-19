Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Croitoru o vede favorită pe FC Botoşani cu FCSB: “Toate argumentele sunt pentru ei!”. Enervat de comparaţia Bîrligea – Lăcătuş: “Cum? E o distanţă imensă”

Marius Croitoru a dat verdictul înainte de FC Botoșani - FCSB. Ce l-a deranjat pe antrenorul român când a auzit de noul rol primit de Bîrligea la campioana României.
Mihai Dragomir
19.09.2025 | 14:48
Marius Croitoru, șocat înainte de FC Botoșani - FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB deschide etapa a 10-a din SuperLiga cu deplasarea de la Botoșani, de la ora 20:30. Marius Croitoru, fostul jucător al bucureștenilor și fostul antrenor al echipei moldave, și-a spus părerea înainte de confruntarea dintre cele două echipe.

Marius Croitoru știe cine poate da lovitura. Ce a spus înainte de FC Botoșani – FCSB

FC Botoșani are un start de sezon foarte bun, în timp ce FCSB se prezintă într-o formă total opusă. Moldovenii au reușit sezonul trecut să învingă campioana en-titre pe teren propriu, dorind să repete performanța de atunci și acum.

Marius Croitoru a analizat cele două echipe și a spus, punct cu punct, ce vede în jocul din această seară. Tehnicianul este conștient de valoarea individuală a jucătorilor de la FCSB, însă le dă șanse mai mari celor de la FC Botoșani să câștige, pe fondul rezultatelor bune înregistrate și a jocului prestat.

„Botoșani este favorită. Rezultatele din ultima perioadă le dau un plus!”

„Este un teren greu pentru FCSB, ținând cont de forma de moment. Ca valoare, FCSB poate câștiga orice meci. Cred că pe multă lume surprinde clasamentul, mai ales poziția CFR-ului și a FCSB-ului. Nu cred că are cineva o formulă a ceea ce înseamnă pregătire, rezultate. Nu știu ce s-a greșit la FCSB, e greu să îți dai cu părerea din afară.

Acum câteva luni erau cei mai buni antrenori și cea mai bună formulă, acum toată lumea judecă. Din punctul meu de vedere, ei știu cel mai bine ce s-a întâmplat și unde s-a greșit. Nu sunt într-o formă care să le dea speranțe foarte mari în cupele europene sau campionat. Jocul nu le oferă mari speranțe. 

Ca formă de moment, Botoșani este favorită. Rezultatele din ultima perioadă le dau un plus, joacă pe teren propriu… FCSB, la ultimul meci acolo, au luat bătaie. Dacă te raportezi la valoarea jucătorilor de la FCSB, înclini balanța spre ei. FCSB suferă ca joc, iar dacă va câștiga, o va face în urma unor evoluții individuale”, a spus inițial Marius Croitoru.

Marius Croitoru, revoltat de situația lui Daniel Bîrligea după ultimele declarații ale patronului Gigi Becali. „Este o distanță imensă!”

Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că Daniel Bîrligea va fi noul Marius Lăcătuș la FCSB. Patronul bucureștenilor s-a ținut de cuvânt, FANATIK aflând primul „11” al campioanei pentru jocul cu FC Botoșani, Bîrligea fiind trimis în banda dreaptă. Marius Croitoru a luat foc când a văzut comparația făcută între fostul jucător de la CFR Cluj și „Fiara”.

„Componența echipei nu este surprinzătoare. Ca poziții, clar. Mi-e greu să îmi dau cu părerea despre Bîrligea în partea dreaptă, nu are calitățile necesare să joace acolo. Dacă am ajuns să comparăm pe domnul Lăcătuș cu Bîrligea… mai ales pe poziția aceea…

Eu nici nu mă pot gândi la o asemănare între cei doi, este o distanță imensă. Nu vreau să se supere nimeni pe mine. E prea mult să spui că joacă Bîrligea în dreapta cum juca domnul Marius Lăcătuș. Ca winger dreapta, îți trebuie niște calități!”, a mai spus Marius Croitoru la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
