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. Gazdele au condus cu 3-0, dar s-au văzut egalate. Marius Croitoru și Florin Pîrvu au reacționat după meciul disputat în după-amiaza zilei de vineri, iar cel dintâi tehnician a fost extrem de deranjat de deznodământ.

Marius Croitoru, la pământ după FC Botoșani – FC Voluntari 3-3

Spectacol total în Moldova în primul meci din etapa a 16-a din SuperLiga. FC Botoșani a primit vizita lui FC Voluntari și a avut 3-0 pe tabelă până în minutul 65, după ce Mailat (3), Dumiter (28) și Mitrov (53) își trecuseră numele pe lista marcatorilor. Oaspeții nu s-au dat bătuți și au răspuns prin Merloi. Ulterior, în minutul 71, Chică-Roșă marca din nou pentru ilfoveni, iar la doar 3 minute apoi, Santos Rodrigues stabilea scorul final, 3-3. Marius Croitoru, care , a fost extrem de supărat după ce echipa lui a scăpat victoria printre degete.

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„În 10 minute să se schimbe total jocul n-am mai păţit. Să ai o cădere inexplicabilă… mi-e greu să găsesc cuvintele. Ieşirea lui Ongenda, forţată de faptul că nu a putut să se antreneze şi n-a dus nivelul jocului. Echipa n-a mai ţinut mingea la mijlocul terenului. La antrenamente, la 3-0, mi-e greu să fac ca cealaltă echipă să egaleze. După schimbări nu s-a întâmplat nimic. Ilaş a jucat bine la centru, dar e inexplicabil. Nu-mi vine să cred cum am luat trei goluri în 10 minute, într-un meci controlat până în minutul 60.

Sunt prea supărat şi nu vreau să zic nimic acum. Poţi să ai 3-0 şi cu Brazilia, Argentina, dar ai 3-0 în minutul 60. Nu ai voie să iei trei goluri în 10 minute tu, ca echipă de Liga 1, acasă. Nu nominalizez acum, că nu am de ce. Dacă aş intra acum şi aş vrea să vorbesc, cred că spun lucruri care nu-şi au locul. Poate momentul este, dar mă abţin. Ai 3-0 din trei acţiuni pe fotbal, 3-0 pe fotbal şi o ocazie mare înainte de pauză. Nu faptul că am dat trei goluri mă îngrijorează, ci lipsa de concentrare 10 minute. Să muncim, să fim conştienţi şi uniţi că să te dezechilibreze o echipă care nu ţi-a ajuns la poartă până în minutul 70”, a spus tehnicianul lui FC Botoşani.

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Florin Pîrvu a făcut iureș în vestiar la pauza meciului FC Botoșani – FC Voluntari 3-3

FC Voluntari luptă să evite retrogradarea, iar orice punct obținut o ajută în îndeplinirea acestui obiectiv. Florin Pîrvu a ținut să își laude elevii pentru atitudinea de care au dat dovadă în a doua parte a jocului din deplasare cu FC Botoșani. „Vreau să-mi felicit jucătorii pentru cum au arătat în repriza a doua. Consider că așa trebuie să arate echipa, cu această determinare și atitudine. Faptul că au revenit de la 0-3 înseamnă că au avut atitudine. Chiar dacă jocul era bun, nu reușeam să luăm puncte. Poate fi un punct de plecare pentru această a doua parte a sezonului. Consider că echipa are potențial. Puteam să arătăm bine și să fim eficienți. Mă bucur pentru jucători!”.

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Totuși, tehnicianul ilfovenilor nu a putut trece cu vedere prestația din prima repriză. Fostul fundaș român a precizat că a făcut iureș la vestiar după primele 45 de minute, însă a încheiat prin a spune că are încredere în echipa sa că va arăta mult mai bine în acest retur de campionat. „Nu pot să spun ce a fost în vestiar la pauză, dar mă bucur că am avut reacție, că am marcat trei goluri. Cred că au mai fost câteva situații în care am fi putut marca. Mi-a plăcut că am crezut. M-ați întrebat înainte să vin la flash dacă am crezut. Da, am crezut. Cunosc ce jucători antrenez. Doar faptul că nu reușeam să aducem puncte ne-a dus către o neîncredere.

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Cu FCSB, la 1-1, am avut două ocazii mari prin Babic, puteam să închidem. În 15 meciuri de campionat pot să spun că doar două au fost nereușite. În rest, am avut ocazii, am dus mingea. Eram într-un moment în care era lipsă de încredere. Trebuie să facem o analiză clară și la prima repriză. Sunt momente pe care nu le-am interpretat bine. Pe noi ne-au dus într-o zonă de lipsă de încredere. Începutul acestui retur mă duce cu gândul spre o serie de meciuri care urmează, în care să arătăm bine și să fim și eficienți”, a mai spus Florin Pîrvu, la