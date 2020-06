Marius Croitoru, pregătit de restartul Ligii 1: “Acum, când trebuie să jucăm, găsim altele de care să ne plângem. Tipic românesc”. De ce ține cu FCSB în Cupa României. Exclusiv

Episodul 10 din seria de interviuri “Liga 1 după pandemie” îi are în prim-plan pe cei de la FC Botoșani. Echipa moldoveană este una dintre surprizele acestui sezon, reușind în premieră calificarea în play-off. Marius Croitoru a dat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre cum a trecut echipa lui peste perioada de pandemie și obiectivele îndrăznețe în acest final de sezon.

Marius Croitoru, pregătit de restartul Ligii 1: “Acum, când trebuie să jucăm, găsim altele de care să ne plângem”

Marius Croitoru este iritat de faptul că unii oameni din fotbal se plâng acum de timpul prea scurt de pregătire după ce în urmă cu o lună se plângeau că nu se poate juca fotbal. FC Botoșani vrea să ocupe un loc pentru cupele europene, iar pentru asta Croitoru e fan FCSB în Cupa României, un eventual succes al roș-albaștrilor va aduce un loc în plus în cupele europene echipelor din play-off.

La ce nivel i-ați găsit pe jucători?

– Un nivel acceptabil, având în vedere că au fost nevoiți să stea în casă două luni. În condiții normale, când erau în vacanță, mai ieșeau la o miuță cu prietenii, mai făceau o alergare, în perioada de stare de urgență nu au putut face toate astea și este foarte greu.

Mental sunt bine?

– Fotbalul de cel mai înalt nivel se face cu oameni care sunt pregătiți și din acest punct de vedere. Fără să fii pregătit mental, nu poți fii fotbalist. Cel puțin, jucătorii mei stau foarte bine din acest punct de vedere.

“Când eram în carantină, toată lumea voia fotbal. Acum, când se dă drumul la fotbal: vrem și aia, vrem și aia”

E ok termenul de 13 iunie să se înceapă sezonul?

– Da, este ok. Când eram în carantină, toată lumea voia fotbal. Acum, când se dă drumul la fotbal: vrem și aia, vrem și aia. Așa este românul.

Unii spuneau că își doresc o perioadă mai mare de pregătire, că există riscul de accidentare…

– Când eram în izolare, nimeni nu spunea asta. Acum, când trebuie să jucăm, găsim altele de care să ne plângem. Tipic românesc. Fotbalul în siguranță este cel mai important lucru. Este meseria noastră și trebuie să fim pregătiți.

Vă îngrijorează că se va juca mai des, vor fi mai multe meciuri din trei în trei zile, chiar și în play-off…

– Nu, nu am îngrijorări din acest punct de vedere.

“Stând în casă cu soția am descoperit unele lucruri pe care, din păcate, nu le-am încercat până acum”

Cum au trecut cele două luni de carantină pentru dumneavoastră?

– Au trecut greu, dar am făcut și alte lucruri pe care în viața mea de fotbalist le pierdusem.

Nu prea ați avut pauze de două luni în cariera de fotbalist, bănuiesc…

– Am avut de două ori, dar au fost nevoite. La momentul respectiv nu am avut echipă, era o pauză forțată, era altceva. Acum, stau mult mai mult cu copii. Iar stând în casă cu soția am descoperit unele lucruri pe care, din păcate, nu le-am încercat până acum.

Ce vă propuneți în play-off?

– Dacă luăm în calcul locul pe care am terminat în sezonul regulat, îmi doresc locul 3. Echipa are jucători de valoare, jucători puternici mental și fotbalistic. Nu ne este teamă de absolut niciun adversar. În play-off am fost văduviți de 5 puncte. Am avut gol valabil cu Steaua, la Astra am avut un gol valabil și două penalty-uri. Era un arbitru care, din păcate, nu cunoștea regulamentul, săracul. Sunt lucruri care ne afectează. Vreau să mă afecteze doar pe mine, nu pe băieți. Îți spun cu toată sinceritatea și convingerea că avem o echipă bună care ne dă speranțe că vom putea termina pe un loc trei sau patru.

“Dacă Steaua va câștiga Cupa României, vom avea o șansă bună să jucăm în Europa League”

Deci obiectivul e un loc care să ducă în Europa League?

– Vrem să încheiem pe locul 3 sau 4. Cu ajutorul lui Dumnezeu poate prindem o cupă europeană. Dacă Steaua va câștiga Cupa României, vom avea o șansă bună să jucăm în Europa League. Îmi doresc ca participarea europeană să fie de pe un loc sportiv, dar trebuie luate în calcul toate aspectele.

Sunteți pregătiți pentru un sezon european?

– Bineînțeles. Aceeași întrebare mi-au pus-o și în vară când mă întrebau dacă sunt pregătit pentru Liga 1.

Prin calificarea în play-off ați răspuns…

– Învățăm. Pregătit am fost. Acum trebuie să fiu iar pregătit. Lumea se așteaptă la mai mult. Prima dată, lumea nu știa la ce să se aștepte. Acum, rezultatele arată altceva. Iar Botoșaniul a demonstrat că este o echipă puternică. Este normal să fie luată în seamă. Ne va fi mai greu la anul decât în acest an.

39 de ani are Marius Croitoru

5 este locul ocupat de FC Botoșani în Casa Pariurilor Liga 1

