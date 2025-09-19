Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Croitoru, replică savuroasă înainte de FC Botoşani – FCSB: “Antrenorul de acolo nu poate fi demis niciodată!”

Marius Croitoru nu s-a abținut înainte de FC Botoșani - FCSB. Replică savuroasă despre Gigi Becali și staff-ul tehnic de la FCSB. “Nu poate fi demis niciodată”.
Alex Bodnariu
19.09.2025 | 17:20
FCSB va da piept vineri seara cu revelația noului sezon de Superligă, FC Botoșani. Moldovenii speră să facă surpriza și să încurce campioana României. Marius Croitoru, antrenorul care a obținut prima victorie din istorie a Botoșaniului în fața roș-albaștrilor, crede că e posibil să avem parte de un rezultat neașteptat.

FCSB merge la Botoșani cu gândul la victorie. Moldovenii, gata de un nou succes în fața campioanei României

Marius Croitoru a stat mult timp pe banca moldovenilor și a reușit să ducă Botoșaniul în cupele europene. El și-a amintit de victoria obținută, în urmă cu mai mulți ani, cu 2-0 în fața celor de la FCSB, una pe care o consideră de referință pentru clubul lui Iftime.

Marius Croitoru s-a amuzat pe seama situației de la FCSB. „Antrenorul nu poate fi demis niciodată”

Antrenorul a vorbit despre duelul de vineri seara dintre FC Botoșani și FCSB. Marius Croitoru a glumit pe seama formei slabe a campioanei României și a declarat că, indiferent de rezultat, antrenorul formației din capitală nu va fi schimbat, făcând evident referire la patronul Gigi Becali.

„Antrenorul de la FCSB nu poate fi demis niciodată. Cred că domnul Iftime își dorește să bată, nu să schimbe antrenorul de la FCSB. Asta e dorința domnului Iftime. Să câștige cu FCSB. Eu asta cred.

Era începutul campionatului. Era etapa cu numărul 3. Am profitat de oboseala lor. Veneau după un meci în cupele europene. Botoșani a făcut un meci fantastic. Toată acea perioadă, cu mine antrenor, a fost fantastică. De două ori în play-off.

Jucătorilor le-am spus… Eram la început în meseria asta. Nu aveam teamă. Am mers să câștigăm și le-am spus clar că putem învinge. Botoșani avea o echipă foarte puternică. A fost o victorie clară atunci. Am avut o echipă bună, cu jucători valoroși. Au plecat cam toți. Nu există om care să aibă reușite la un club și să nu se gândească cu drag la ele. Eu am avut o perioadă foarte frumoasă acolo”, a explicat Marius Croitoru la FANATIK SUPERLIGA.

