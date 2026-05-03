Marius Croitoru, replică acidă pentru Gigi Becali: „Nici dumnealui nu crede ce spune”

Marius Croitoru (45 de ani) i-a dat o replică acidă lui Gigi Becali (67 de ani) după declarațiile făcute recent în spațiul public de patronul de la FCSB la adresa sa. La finalul meciului terminat la egalitate în cursul zilei de sâmbătă de FC Botoșani la Ovidiu cu Farul Constanța, scor 1-1, în cadrul etapei cu numărul 7 din play-out-ul SuperLigii, antrenorul echipei moldovene a fost întrebat, printre altele, și în legătură cu această chestiune.

Marius Croitoru, replică dură pentru Gigi Becali

Astfel, el nu s-a putut abține și cu această ocazie a lansat mai multe „săgeți” vizavi de omul de afaceri. În primul rând, s-a referit la faptul că echipa acestuia a ratat obiectivul inițial din acest sezon constituit de câștigarea unui nou titlu de campioană și, mai mult, a ajuns chiar să joace în play-out. De asemenea, tehnicianul a punctat și că Becali a spus la un moment dat că FC Botoșani urmează să se retrogradeze la finalul acestei stagiuni. Nu în ultimul rând, Croitoru a și glumit pe seama declarației date de Gigi Becali la finalul meciului pierdut de FCSB pe terenul lui Csikszereda. Atunci,

„Domnul Becali a luat campionatul înainte de Paște… Domnul Becali cred că de multe ori nici dumnealui nu crede ce spune. Înainte zicea că Botoșani retrogradează, că FCSB ia campionatul. Domnul Becali spune că își dorește, dar unele lucruri sunt total neadevărate. Cred că nici dumnealui nu crede ce spune, părerea mea! Dar nu-i rău să vezi un scor de 200-0.

Probabil, când s-a trezit era dimineață. Până la urmă, pe noi ne ajută foarte mult acest punct, pentru că rămânem în cursa pentru pentru locul 8. Și, până la urmă, ăsta este obiectivul nostru, al vestiarului, să jucăm cel puțin un meci de baraj cu FCSB-ul, la București”, a declarat Marius Croitoru la finalul meciului , citat de digisport.ro.

Ce spusese Gigi Becali despre relația existentă la FC Botoșani între Marius Croitoru și Valeriu Iftime

Întrebat despre viitorul antrenor principal de la FCSB, Gigi Becali a dezvăluit o discuție telefonică purtată recent de el cu Valeriu Iftime și astfel a ironizat relația profesională dintre omologul său de la FC Botoșani și Marius Croitoru. „El (n.r. MM) poate să caute, eu mă consult cu el, vorbesc zilnic cu el. Numai că a căutat și a găsit, nu unul, mai mulți, dar hotărârea va fi a mea. Cine va fi antrenor trebuie să stau față în față cu el. Să văd dacă ar corespunde cerințelor FCSB-ului (n.r. râde). Hai să vă spun una tare de tot, ca să râdeți. L-am întrebat pe Iftime cum l-a ales pe Croitoru și a zis că acum e și el FCSI (n.r. Faci Ce Spune Iftime)”,