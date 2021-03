Marius Croitoru, scos din sărite: „Ce mare echipă e Craiova?”. Ședință dură cu jucătorii. Exclusiv

Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoșani, a fost extrem de nemulțumit după ce echipa sa a fost învinsă cu 1-0 de Universitatea Craiova, în etapa a 26-a a Ligii 1.

Antrenorul moldovenilor s-a declarat foarte nemulțumit de atitudinea elevilor săi și i-a criticat public pe aceștia, la conferința de presă de după meci. El crede că jucătorii Botoșaniului au dat dovadă de prea multă frică față de adversar.

FANATIK a aflat că tehnicianul i-a ținut pe fotbaliști la vestiare timp de 20 de minute după meci și a purtat o discuție dură cu aceștia, nemulțumit fiind de atitudinea arătată în fața oltenilor.

Marius Croitoru, scos din sărite după înfrângerea din Bănie. Ședință de 20 de minute în vestiar

El a fost foarte nemulțumit de atitudinea fotbaliștilor săi și le-a reproșat acestora atitudinea mult prea respectuoasă față de o echipă pe care o considera ușor de învins în această după-amiază.

De altfel, Croitoru și-a exprimat și la conferința de presă de după meci nemulțumirea față de evoluția fotbaliștilor săi. El i-a lăudat doar pe fotbaliștii tineri, inclusiv pe David Croitoru, fiul său.

Nemulțumit de atitudine: „Ce mare echipă e Craiova?”

Ștefan Baiaram a marcat singurul gol al partidei Universitatea Craiova – FC Botoșani 1-0, iar FANATIK a prezentat povestea unuia dintre cei mai talentați jucători ai grupării lui Marinos Ouzounidis.

Dacă Baiaram a răsplătit încrederea antrenorului marcând golul care îi aduce pe olteni la doar patru puncte în spatele primelor două clasate, FCSB și CFR Cluj, oamenii lui Marius Croitoru l-au dezamăgit pe tehnician. Acesta și-a criticat jucătorii la conferința de presă.

„Nu este normal să avem atitudinea asta, o atitudine de echipă deja calificată în play-off. Le-am explicat că nu suntem în play-off, iar azi am jucat cu o echipă care era de bătut. Noi încă visăm.

În prima repriză nu am fost maturi, nu am arătat ca o echipă care vrem să jucăm în play-off. Ce mare echipă e Craiova să mă tem de ea? Joc cu Real Madrid? E o echipă bună şi nimic altceva.

Se întâmplă să tragi de timp, şi noi am făcut-o. În ultimele minute se poate întâmpla orice, nu am de ce să fiu supărat pe jucătorii Craiovei. Şi noi am făcut asta în alte momente. Sunt supărat pe atitudinea jucătorilor mei, nu pe Craiova.

Cu o astfel de atitudine nu poţi să ajungi în play-off. Nu ai cum. Ar trebui să se trezească, iar situaţia nu e un care să ne ofere confortul punctelor. Avem meciuri grele.

David Croitoru încet, dar sigur se impune. Nu doar el, ci şi ceilalţi copii. E normal să creşti când ai ritm, are nevoie de timp, de prijin, de minute, noi facem asta la Botoşani. A făcut un meci bun 20 de minute.

Sunt mulţumit de el, dar ceilalţi nu au făcut-o, cei cu valoare, nu un copil”, a spus Marius Croitoru la finalul partidei, conform Telekomsport.