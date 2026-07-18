Sport

Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii la FC Voluntari – FC Botoșani! Explicație uluitoare: „Se mai întâmplă la fotbal”

Marius Croitoru, „avalanșă” de înjurături la adresa jucătorilor săi în timpul meciului FC Voluntari - FC Botoșani! Cum s-a justificat antrenorul la finalul partidei
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.07.2026 | 05:00
Marius Croitoru sia injurat jucatorii la FC Voluntari FC Botosani Explicatie uluitoare Se mai intampla la fotbal
ULTIMA ORĂ
Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii la FC Voluntari - FC Botoșani. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Marius Croitoru (45 de ani) a fost surprins de mai multe ori în timpul meciului FC Voluntari – FC Botoșani 2-2, primul din noul sezon de SuperLiga, înjurându-și jucătorii, pe un fond de nervozitatea manifestată încă din primul minut al partidei de pe stadionul „Anghel Iordănescu”. La finalul jocului, antrenorul moldovenilor a oferit o explicație halucinantă pentru comportamentul său.

Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii la meciul FC Voluntari – FC Botoșani 2-2

Potrivit gsp.ro, Croitoru i-a înjurat pe rând pe Mamadou Diarra, autorul autogolului din minutul 15, Miron, Anestis, Ilaș și Dumiter. Despre Ilaș de exemplu, cel care are o problemă de vedere și astfel este nevoit să joace cu ochelari de protecție, tehnicianul ar fi spus la un moment dat în discuțiile cu ai săi colaboratori: „Ce prost e ochelaristul ăsta!”. Celelalte înjurături ale lui Croitoru: „Malaka” (n.r. ‘idiot’ sau ‘bulangiu’ în greacă, la adresa lui Anestis), „Bă, eu spun marcaj și el se uită la minge în p*** mea! Fotbalist la 35 de ani!” (n.r. la adresa lui Miron), „F***-ți Dumiteru’ mă-tii! Bă, Dumi, dă pase mai departe!”. De asemenea, antrenorul s-a certat în unele momente și cu arbitrii de la acest meci.

ADVERTISEMENT

Întrebat la finalul meciului în legătură cu această chestiune, Marius Croitoru a avut o atitudine foarte relaxată și a spus că în viziunea lui este normal ca astfel de momente să se mai petreacă din când în când la meciurile de fotbal: „Se mai întâmplă la fotbal. Nu suntem la… Se mai întâmplă. Dacă s-au uitat părinți, copii, îmi cer scuze!”. 

Ce a spus Marius Croitoru după FC Voluntari – FC Botoșani 2-2

În rest, despre meciul propriu-zis, antrenorul de la FC Botoșani a punctat următoarele aspecte la flash-interviu: „Sunt stări care mă încearcă. Și de supărare, şi de fericire. Am început cu dreptul, cu egal în deplasare, mai sunt lucruri de reglat şi mai vin jucători. Puteam câştiga, dar puteam şi să pierdem. (n.r. despre autogolul lui Diarra) Asta te învaţă la 10-11 ani să nu te prindă faza… să vină mingea între tine şi poartă, mai ales în dinamica mare a meciului, dar asta este. E de învăţat. Am luat punct cu o echipă bună, puteam câştiga. Două goluri sunt plusuri, iar greşelile sunt de evitat.

ADVERTISEMENT
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Digi24.ro
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări

Ratarea lui Markovic face parte din bagajul lui, de felul în care tratează anumite momente din meci şi din viaţa lui. Dacă era mai atent, marca. Să înţeleagă că are o vârstă frumoasă şi mai are 7-8 ani de fotbal şi astfel de momente trebuie tratate altfel. E de mare calitate, de viitor şi am încredere în el. Nu pot să spun că mă supăr pe el, dar preferam să dea tare, decât acea execuţie.

ADVERTISEMENT
Controversă uriașă! FIFA a luat decizia, după ce englezii au cerut suspendarea jucătorilor...
Digisport.ro
Controversă uriașă! FIFA a luat decizia, după ce englezii au cerut suspendarea jucătorilor Argentinei la finala Mondialului

Nimeni nu-l poate repune pe picioare dacă el nu vrea. Astfel de momente de trag în jos, iar eu sunt nevoit să spun adevărul. Sunt alături de el necondiţionat, dar astfel de momente l-au tras în jos. A avut o accidentare şi l-a ţinut deoparte aproape toată perioada de pregătire. Are o săptămână de pregătire cu echipa şi probabil că şi asta a cântărit în decizia de pe teren”. 

ADVERTISEMENT
Daniel Bîrligea s-a inspirat de la atacantul momentului la golul marcat în FCSB...
Fanatik
Daniel Bîrligea s-a inspirat de la atacantul momentului la golul marcat în FCSB – FC Argeș: „Am văzut că și el face același lucru”
Gigi Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB chiar după victoria cu FC...
Fanatik
Gigi Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB chiar după victoria cu FC Argeș: „A semnat”. Transfer de 600.000 de euro
Gigi Becali, vrăjit de noua „perlă” a FCSB-ului: „Îi fac clauză de 30...
Fanatik
Gigi Becali, vrăjit de noua „perlă” a FCSB-ului: „Îi fac clauză de 30 de milioane! Nu-l mai scoate nimeni din echipă”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
S-a dezlănțuit la adresa finalistei CM 2026: 'A trișat întotdeauna, o scursură de...
iamsport.ro
S-a dezlănțuit la adresa finalistei CM 2026: 'A trișat întotdeauna, o scursură de națională, cea mai oribilă din lume!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!