Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii la FC Voluntari – FC Botoșani! Explicație uluitoare: „Se mai întâmplă la fotbal”

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Marius Croitoru (45 de ani) a fost surprins de mai multe ori în timpul meciului FC Voluntari – FC Botoșani 2-2, primul din noul sezon de SuperLiga, înjurându-și jucătorii, pe un fond de nervozitatea manifestată încă din primul minut al partidei de pe stadionul „Anghel Iordănescu”. La finalul jocului, antrenorul moldovenilor a oferit o explicație halucinantă pentru comportamentul său.

Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii la meciul FC Voluntari – FC Botoșani 2-2

Potrivit , Croitoru i-a înjurat pe rând pe Mamadou Diarra, autorul autogolului din minutul 15, Miron, Anestis, Ilaș și Dumiter. Despre Ilaș de exemplu, cel care are o problemă de vedere și astfel este nevoit să joace cu ochelari de protecție, tehnicianul ar fi spus la un moment dat în discuțiile cu ai săi colaboratori: „Ce prost e ochelaristul ăsta!”. Celelalte înjurături ale lui Croitoru: „Malaka” (n.r. ‘idiot’ sau ‘bulangiu’ în greacă, la adresa lui Anestis), „Bă, eu spun marcaj și el se uită la minge în p*** mea! Fotbalist la 35 de ani!” (n.r. la adresa lui Miron), „F***-ți Dumiteru’ mă-tii! Bă, Dumi, dă pase mai departe!”. De asemenea, antrenorul s-a certat în unele momente și cu arbitrii de la acest meci.

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Întrebat la finalul meciului în legătură cu această chestiune, a avut o atitudine foarte relaxată și a spus că în viziunea lui este normal ca astfel de momente să se mai petreacă din când în când la meciurile de fotbal: „Se mai întâmplă la fotbal. Nu suntem la… Se mai întâmplă. Dacă s-au uitat părinți, copii, îmi cer scuze!”.

Ce a spus Marius Croitoru după FC Voluntari – FC Botoșani 2-2

În rest, despre meciul propriu-zis, antrenorul de la a punctat următoarele aspecte la flash-interviu: „Sunt stări care mă încearcă. Și de supărare, şi de fericire. Am început cu dreptul, cu egal în deplasare, mai sunt lucruri de reglat şi mai vin jucători. Puteam câştiga, dar puteam şi să pierdem. (n.r. despre autogolul lui Diarra) Asta te învaţă la 10-11 ani să nu te prindă faza… să vină mingea între tine şi poartă, mai ales în dinamica mare a meciului, dar asta este. E de învăţat. Am luat punct cu o echipă bună, puteam câştiga. Două goluri sunt plusuri, iar greşelile sunt de evitat.

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Ratarea lui Markovic face parte din bagajul lui, de felul în care tratează anumite momente din meci şi din viaţa lui. Dacă era mai atent, marca. Să înţeleagă că are o vârstă frumoasă şi mai are 7-8 ani de fotbal şi astfel de momente trebuie tratate altfel. E de mare calitate, de viitor şi am încredere în el. Nu pot să spun că mă supăr pe el, dar preferam să dea tare, decât acea execuţie.

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Nimeni nu-l poate repune pe picioare dacă el nu vrea. Astfel de momente de trag în jos, iar eu sunt nevoit să spun adevărul. Sunt alături de el necondiţionat, dar astfel de momente l-au tras în jos. A avut o accidentare şi l-a ţinut deoparte aproape toată perioada de pregătire. Are o săptămână de pregătire cu echipa şi probabil că şi asta a cântărit în decizia de pe teren”.