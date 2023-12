Marius Elisei, mai fericit ca niciodată! Declarație neașteptată pentru noua iubită, după ce s-a despărțit de Oana Roman

Marius Elisei pare să fie îndrăgostit până peste cap de Gabriela, femeia care i-a luat locul Oanei Roman în inima lui. Și, după ce a dus-o la Paris, chiar de Crăciun, Marius Elisei a revenit pe conturile sale de socializare cu o declarație fierbinte.

Marius Elisei, declarație publică de dragoste pentru iubita lui

Marius Elisei trăiește, alături de Gabriela, o poveste de dragoste așa cum visa. Iar acest lucru poate fi văzut din postările pe care le face alături de femeia cu care a înlocuit-o pe Oana Roman. Și, pare-se, bărbatul nu se ferește deloc de cuvintele mari.

ADVERTISEMENT

„Felicitări, iubirea mea. La cât mai multe proiecte. Mândru că ai apărut în viața mea, mândru de tine”, a scris Marius Elisei, pe Instastory. Iar alături de declarația care ar face să tresalte de bucurie inima oricărei femei, el a postat și un link către un articol. Iar în articolul cu pricina sunt câteva imagini de la o acțiune caritabilă la care a luat parte și iubita .

Cel mai probabil, postarea lui Marius Elisei va provoca, din nou, o reacție furibundă din partea fostei soții. Care, în ultima perioadă, a făcut tot felul de dezvăluiri despre bărbatul alături de care are o fiică. Printre altele, îl acuză că nu a plătit pensia alimentară cuvenită micuței. Și, la fiecare discuție despre Marius, Oana explica că era cam nemulțumită de el.

ADVERTISEMENT

„Eu am știut de mult că nu mai merită și totuși am mai încercat, știind că încerc degeaba, pentru că nu se mai putea. Cum am știut ce să fac?! Pur și simplu, am știut că trebuie să pun stop definitiv.

Și asta a însemnat să-mi fac un plan prin care să reușesc să scap definitiv. Am știut că nu voi scăpa decât dacă voi pune bariere și voi spune «nu» și mă voi izola complet de cealaltă persoană”, spunea Oana Roman pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Marius Elisei, replici dure cu Oana Roman

”I-a plecat sluga de acasă care nu făcea nimic și nu era capabil de nimic și bun de nimic?! Ei asta îi place, să se plângă, să se victimizeze. Ce înseamnă că nu mă implic în creșterea Isabelei? Eu sunt în weekend, nu sunt în cursul săptămânii.

Când îți pleacă sluga de acasă, care făcea multe, iar pe tine nu te încânta cu mai nimic… nu mai contează. Nu eram bun nici așa, nici așa! Acum poate să spună într-adevăr că le facea ea pe toate. Eu nu mi-am abandonat copilul, asta înseamnă că și tatăl ei a abandonat-o pe ea, că zicea că nu vorbește cu ea, nu o sună, nu o bagă în seamă (…)

ADVERTISEMENT

”Eu am tras 10 ani în relația cu ea ca să fie bine, m-am chinuit și m-am rupt pe mine doar ca să ne fie bine. Am trecut și am înghițit peste multe fapte urâte pe care le face în continuare. Asta ce înseamnă? Să stau până la bâtrânețe, până la 60 de ani și să rămân singur”, spunea, în replică, Marius Elisei pentru .

Ce spune fostul Oanei Roman despre iubita lui

Și, dacă scandalul dintre cei doi se poartă public, Marius Elisei își vede totuși de viață. Și-a schimbat meseria și a devenit șofer de Uber. Trăiește alături de Gabriela și pare să fie de-a dreptul fericit. De altfel, pentru FANATIK, ca niciodată.

“Mă simt exact cum se vede, sunt un bărbat fericit și liniștit. Pe actuala mea iubită am cunoscut-o la o petrecere a unui prieten comun. M-a cucerit prin căldura ei, prin naturalețea și sinceritatea ei. Ea m-a cucerit prin simplul fapt că am găsit în ea ceea ce eu căutam și îmi doream de multă vreme și anume multă liniște.

Una dintre calitățile pe care le apreciez cel mai mult la iubita mea este faptul că e foarte calmă, iar asta îmi place mult. Ea este fizioterapeut. Ea a devenit persoană publică peste noapte, dar nu se simte confortabil. Ea nu face parte din această lume”, ne spunea Marius Elisei.