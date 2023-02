Marius Elisei, motivul pentru care el și Oana Roman s-au despărțit: “Din păcate, așa am ajuns”

Marius Elisei a dezvăluit motivul care a dus la despărțirea dintre el și Oana Roman. Fostul soț al vedetei a explicat care a fost situația în care a ajuns căsnicia lor. Cei doi sunt separați de câteva săptămâni. În această perioadă, ambii și-au adus acuzații dure unul la adresa celuilalt.

Marius Elisei, motivul despărțirii de Oana Roman. Ce a postat pe rețelele sociale

în urmă cu câteva săptămâni, iar de atunci cei doi foști parteneri și-au făcut acuzații în mod public, într-un mod mai mult sau mai puțin subtil.

De când s-au separat, Marius Elisei este destul de activ pe rețelele de socializare. În cadrul unui clip video postat recent, acesta a dezvăluit de ce nu a mai vrut să fie împreună cu fiica lui Petre Roman. Lucrurile nu mai mergeau deloc bine între cei doi.

Fostul soț al vedetei a spus că o căsnicie în care unul dintre parteneri așteaptă ca partenerul să adoarmă pentru a veni acasă nu mai este o familie. Deși știe că este o situație dureroasă, Marius Elisei spune că așa a ajuns în propriul mariaj.

“Așa este și în căsnicie: dacă ție nu-ți mai vine să intri în casă, pentru că știi ce te așteaptă în casă (taca-taca), ce vei face, te vei duce să mai pierzi încă o oră, două, trei prin oraș, zici că poate a adormit, poate…

Aia nu mai este familie, aia nu va mai ține mult, o familie de genul ăla. Vorbe care dor, dar realitatea e asta. Din păcate, așa am ajuns. Oare ce să fac?”, a explicat Marius Elisei pe Instastory, notează .

Ce a spus Oana Roman despre Marius Elisei

Recent, în mediul online, Oana Roman a mărturisit că regretă scandalul cu fostul partener de viață. Fiica lui Petre Roman a reflectat la tot ce s-a întâmplat între ea și Marius Elisei. Aceasta a recunoscut că a reacționat în mod greșit.

Vedeta a rămas singură cu multe lucruri, inclusiv cu creșterea fiicei pe care ea și fostul soț o au împreună. Aceasta i-a cerut scuze public lui Marius Elisei, făcând referire la momentele în care . În plus, aceasta își dorește ca scandalul să se termine.

“Mai vreau să spun ceva, pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit.

Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze și vreau să încheiem”, a spus vedeta pe rețelele sociale.