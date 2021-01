Marius Elisei, scandal uriaș la petrecerea unei vedete. Gestul nepotrivit făcut de fostul Oanei Roman

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit chiar înainte de sărbătorile de iarnă, însă motivele acestei rupturi continuă să iasă la iveală, după ce s-a aflat că bărbatul a cauzat un scandal uriaș la petrecerea unei vedete.

Soțul Oanei Roman ar fi pornit un scandal imens la o petrecere dată de o fostă prezentatoare Pro TV, lucru care a deranjat-o teribil pe fiica fostului premier al României. Bărbatul s-ar fi comportat într-un mod total nepotrivit la evenimentul respectiv, fiind imediat în centrul atenției.

Oana Roman nu a dat foarte multe detalii despre această despărțire și chiar i-a luat apărarea fostului partener atunci când unul dintre internauți a spus ceva negativ despre Marius Elisei.

Marius Elisei, scandal uriaș la petrecerea unei vedete

Evenimentul respectiv a avut loc cu câteva luni în urmă, după cum au menționat surse din anturajul celor doi. Vica Blochina, fosta prezentatoare Pro TV, a organizat o petrecere la Snagov, unde au fost invitați Oana Roman și Marius Elisei.

După ce soția lui s-a retras în cameră pentru a se odihni, atitudinea lui Marius a șocat pe toată lumea. Bărbatul a fost foarte dezinvolt față de anumiți invitați, dar mai ales invitate, printre care și Cristina Cioran, potrivit informațiilor obținute de cancan.ro.

Potrivit sursei citate, Marius Elisei ar fi „uitat” că este căsătorit, așa că a început să o atingă pe Cristina Cioran într-un mod total neadecvat, de față cu restul invitaților. Spre dimineață, soțul Oanei Roman ar fi provocat un scandal de proporții care a dus la o altercație cu un afacerist.

„S-a luat de iubita unui afacerist. Inițial bărbatul, care este extrem de liniștit, fiind un cunoscut constructor din București, a încercat să-l liniștească pe Marius. Soțul Oanei a fost extrem de agitat și l-a provocat pe acesta. A întrecut măsura și afaceristul l-a caftit. I-a jignit iubita, cred că orice bărbat ar fi reacționat la fel.

Nimeni nu și-a dorit ca la petrecerea Vicăi să iasă scandal, dar Marius Elisei a provocat totul. S-a comportat extrem de ciudat cu toată lumea. A doua zi s-a certat cu Oana pentru că aceasta i-a reproșat că o face de rușine în oraș. N-ar fi primul incident de genul acesta pe care îl provocă”, a dezvăluit un martor de la petrecere pentru sursa menționată anterior.

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit după șase ani de căsnicie

Cu puțin timp înainte de Crăciun, Oana Roman le-a mărturisit fanilor, cu lacrimi în ochi, că povestea de dragoste dintre ea și Marius Elisei a ajuns la final. Mai mult, bărbatul a „plecat” cu tot cu afacerea familiei, magazinul online pe care fiica lui Petre Roman îl promova pe rețelele sociale.

„Vă datorez niște explicații. Ca să încerc să păstrez lucrurile într-o notă cât se poate de decentă, vă spun doar că eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect. Am mers pe încredere. Am muncit și m-am implicat 100% în acest proiect care a mers bine.

E un business care a fost pe profit din prima săptămână. Am considerat că era un proiect comun, de familie, Se pare că am fost singura care a gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Firma, site-ul, a rămas soțului meu. Eu nu mai am nicio implicare. Au rămas pozele cu mine, deși am avut rugămintea ca ele să fie eliminate. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua, dar nu știu sub ce formă.

Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu, atât profesional cât și personal”, a povestit Oana Roman pe InstaStory.