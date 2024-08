Marius Florea Vizante, dezvăluiri dureroase despre boala de care suferă fiica sa, Katia: ”A trebuit să ne sacrificăm”

Marius Florea Vizante, dezvăluiri dureroase despre boala de care suferă , Katia. Actorul din „Liber ca pasărea cerului” a recunoscut că familia sa a trebuit să facă anumite sacrificii ca adolescentei să-i fie bine.

Marius Florea Vizante, detalii neplăcute despre afecțiunea cu care a fost diagnosticată fetița sa, Katia. Ce a declarat

Marius Florea Vizante, detalii neplăcute despre cu care a fost diagnosticată fetița sa, Katia. Ce a declarat artistul în vârstă de 52 de ani despre boala pe care o are fata, de circa un deceniu. Tânăra are diabet tip 1, cunoscut și drept diabet juvenil sau diabet insulino-dependent.

ADVERTISEMENT

Doctorii și studiile efectuate de-a lungul timpului transmit că este vorba de o boală care apare la copii și adolescenți, însă se poate dezvolta și la adulți. Mai exact, este o afecțiune cronică în care pancreasul produce puțină insulină sau deloc.

Insulina reprezintă un hormon care permite zahărului (glucozei) să intre în celule pentru a produce energie. Din păcate, în ciuda cercetărilor active nu există un remediu sau un vaccin pentru a trata diabetul zaharat de tip 1.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea boala pe care o are Katia, fiica lui Marius Florea Vizante, poate fi gestionată. Adolescenta în vârstă de 17 ani a avut parte de toată susținerea familiei, unul dintre părinți sacrificând multe pentru a-i fi alături.

„Acum vreo 10 ani am aflat că fiica mea are diabet. Din păcate, copiii fac doar diabet de tip 1, ceea ce înseamnă insulino-dependent. De principiu, e foarte simplu… trebuie să administrezi insulină ca să echilibrezi carbohidrații pe care îi conține organismul.

ADVERTISEMENT

E, calculul ăsta este extraordinar de greu și durează o veșnicie, mai ales când e vorba de un copil. Dislocă și un adult pentru asta, drept pentru care a trebuit să ne sacrificăm unul dintre părinți, să ne sacrificăm timpul pentru gestionarea diabetului copilului.

Și, evident, a aflat și ea. Și asta a fost o perioadă cam de doi, atât a durat până când ne-am lămurit. Am studiat, am citit, am vorbit cu foarte mulți doctori, chiar am citit lucrări… să înțelegem ce e asta, cum putem face cel mai bine.

ADVERTISEMENT

Și aici am structurat foarte bine chestia asta: avem o situație… cum scoatem maximum din ea?! Și cred că nu scoatem maximul, dar scoatem cât se poate de bine, deocamdată, pentru că fiica mea este perfect viabilă”, a spus Marius Florea Vizante în podcastul .

Marius Florea Vizante, detalii despre fiica sa, Katia

Marius Florea Vizante are numai cuvinte de laudă despre fiica sa, Katia. Adolescenta în vârstă de 17 ani este un copil minunat în ochii figurii paterne, care susține că aceasta se distrează frumos și gândește foarte sănătos.

În plus, cunoscutul actor subliniază că tânăra este foarte iubită în cercul de prieteni și printre colegii de la școală. De asemenea, vedeta susține că a făcut tot ce a putut ca să îi fie bine copilului care este unul reușit.

Mai mult decât atât, Marius Florea Vizante este încântat de talentul pe care îl are fiica sa. Katia este pasionată de muzică, dovadă că de mai bine de un an studiază acest domeniu la modul serios. Face cursuri pentru a recupera tot ce a pierdut, fiind extrem de ambițioasă.