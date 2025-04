Marius Lăcătuș a împlinit 61 de ani! 5 colegi de la Steaua 86, amintiri fabuloase cu “Fiara”: “Când i se punea pata…”

Gabi Balint, Ștefan Iovan, Tudorel Stoica, Miodrag Belodedici și Adrian Bumbescu au vorbit pentru FANATIK 61 de ani. Mesaje emoționante și povești savuroase cu „Fiara” în prim plan.

Marius Lăcătuș la 61 de ani! Steaua ’86, mesaje speciale pentru simbolul roș-albaștrilor

Gabi Balint a fost primul care : „Am avut mereu o relație specială și e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Ce să îi mai urez decât multă sănătate și să ne vedem cu bine. Sunt multe amintiri. Una foarte frumoasă e de anul trecut când a împlinit 60 de ani, dar e destul de tristă acum că Helmuth Duckadam nu mai e.

ADVERTISEMENT

Ne leagă foarte multe lucruri pe mine și pe Lăcătuș. Ne-am întâlnit apoi și în Spania, când el era la Oviedo și eu la Burgos. L-am sunat și eu să îi urez La mulți ani! Merită pentru că a fost un coleg de echipă extraordinar”.

„Găboajă” i-a făcut și o urare: „Îi doresc să aibă parte de tot ce e mai bun și să se bucure de viață pentru că nu se știe ce se întâmplă cu noi. Acum se resimt toate sacrificiile pe care le-am făcut când jucam”.

ADVERTISEMENT

Ștefan Iovan, poveste amuzantă cu Lăcătuș: „Tăiasem un porc la Sinaia și ne-a chemat Ceaușescu de urgență la București”

Ștefan Iovan, căpitanul Stelei de la Sevila, și-a adus aminte de momentul penalty-urilor din finala Cupei Campionilor Europeni: „Cum să nu vorbesc de Lăcă? Oricând! Sunt foarte multe amintiri… Cea mai frumoasă amintire pe plan sportiv e golul marcat în finala de la Sevilla”.

Fostul fundaș dreapta mai are un episod de poveste cu Lăcătuș în prim plan: „Altă amintire e când ne-a chemat Ceașescu și eram amândoi la Sinaia. Tăiasem un porc acolo, ne-a luat prin surprindere și a trebuit să ne întoarcem repede la București. Alt moment frumos, eram în vacanță una-două zile. Între ghilimele ne-a cam stricat programul. Foarte multe amintiri…”.

ADVERTISEMENT

Foștii coechipieri de la Steaua se vor reuni la următorul meci al „militarilor”: „El îmi este un apropiat și un prieten de familie, ne vedeam des și îi făceam toate poftele că era mai mic. Nu cred că face petrecere, o să stea cu familia. Ne vom vedea miercuri la meciul cu Voluntari din Ghencea”.

ADVERTISEMENT

Iovan speră că Lăcătuș va reveni în Ghencea: „Mi-ar plăcea să se întoarcă la Steaua. Poate să fie orice, numai să găsim o soluție de a promova echipa. Asta ne dorim și cred că și el. Cât mai trăim, să vedem Steaua în prima ligă. Eu cred că s-ar mai întoarce dacă s-ar rezolva situația asta”.

Cum i-a adus Lăcătuș o mașină prin zonă de război: „A venit cu un Renault din Italia!”

Ștefan Iovan mai are o poveste fabuloasă cu Lăcătuș: „Un om extraordinar. Mi-a adus un Renault din Italia a venit prin Bosnia, prin Kosovo când era război. Mi-a făcut o surpriză fantastică. Un mare jucător și caracter. Are un suflet de aur chiar dacă se mai rățoiește la unul și la altul.

A fost foarte iubit de suporteri pentru că avea spiritul, se lupta pentru fiecare minge, marca goluri și se urca pe gard, se pupa cu fanii, era un jucător de echipă. Apoi viteza și celelalte calități. Nu i-a plăcut să piardă niciodată. Sănătate maximă pentru toată familia și să stăm la lojă în Ghencea să vedem din nou meciuri în cupele europene”.

Tudorel Stoica știe de ce Marius Lăcătuș e considerat simbolul Stelei: „S-a dăruit total echipei”

Nici Tudorel Stoica nu l-a uitat pe Marius Lăcătuș: „La mulți ani! Să fie sănătos și el și toată familia, să rămânem prieteni și să fim cu toții împreună de fiecare dată când e posibil. Nu prea eram noi cu sărbătoritul când jucam. Și Piți de exemplu a fost ziua lui 8 mai și nu am sărbătorit la Sevilla, adică i-am spus ‘La mulți ani!’, dar era bucuria prea mare”.

Legenda Stelei știe de ce „Fiara” i-a cucerit definitiv pe suporteri: „A fost atât de iubit de fani pentru că s-a dăruit total echipei și a pus suflet în tot ceea ce a făcut la Steaua. E normal ca spectatorii să aprecieze astfel de jucători. El a stat 14 ani la Steaua, eu 13, dar sunt jucătorul cu cele mai multe meciuri din istorie”.

Miodrag Belodedici, amintiri de ziua lui Lăcătuș după Steaua – Galatasaray 4-0 în semifinalele Cupei Campionilor

Miodrag Belodedici a realizat un lucru odată cu înaintarea în vârstă: „I-am transmis deja. 61 de ani, frumos. E un pic mai mare ca mine. Eu fac 61 acum în mai. Suntem deja la old boys. Când am ajuns la Steaua îi admiram și noi pe foștii mari jucători. Acuma am ajuns să ne zică și nouă băieții ăștia care joacă acum la Steaua nea Belo, nea Marius”.

„Căprioara” și-a adus aminte de victoria de pomină reușită în fața lui Galatasaray, chiar de ziua lui Lăcătuș: „I-am făcut un cadou frumos de ziua în 1988 când am bătut Galatasaray cu 4-0 în semifinalele Cupei Campionilor Europeni. Făcea 25 de ani. L-am sărbătorit, i-am urat ‘La mulți ani!’, am băut un păhărel de șampanie.

De cele mai multe ori eram însă în cantonament centralizat și făceam acolo zilele de naștere. Nu mergeam la restaurant sau… mai puțin. Ne sărbătoream cu echipa ani de zile.

Marius Lăcătuș a fost un jucător foarte agresiv și foarte bun. Fundașii care jucau împotriva lui se plângeau că e foarte dur. În loc să fie fundașii agresivi, ei se plângeau de el. Îți dai seama să joci 14 ani la Steaua? Eu am 11 ani. Acuma îi doresc să fie cuminte, să nu mai fie așa agresiv”.

Adrian Bumbescu, moment memorabil cu Marius Lăcătuș: „Am vrut să ne vindem costumele cu Steaua în Spania!”

Adrian Bumbescu are cele mai picante povești cu Marius Lăcătuș: „Am vorbit cu el dimineață. Am multe cu Lăcă, făceam caterincă, mai scăpam de stres că aveam atâtea meciuri… Mai ieșeam pe la pădure la Băneasa. Îmi aduc aminte de cantonamentele de la Forban. Era un nebun! Eu mâncam cu el, cu Iovan și cu Bărbulescu. Când i se punea pata, i se ridica părul”.

„Fiara” era unul dintre cei mai pofticioși jucători: „Mai cerea câte ceva special să îi facă bucătarul Tănase. I se ridica părul în cap de la draci. Fără glumă! Și avea boala să își roadă unghiile. Îi dădeam peste mâini. Mai lăsă-le mă, să mai crească!”.

„Colonelul” și-a adus aminte de o fază antologică: „Am o amintire frumoasă cu Iovan și cu el, eram în turneu în Spania și ne invitase Real Madrid la o cupă. Pusesem la vânzare costumule oficiale de la Steaua ca să avem bani. Ce râdeam cu Lăcă.

Stăteam pe bordură să le vindem: ‘Dacă ne-ar vedea cineva, câștigătorii Cupei Campionilor Europeni!’. Aveam diurnă 2 dolari pe zi. Dar nu le-a luat nimeni. Voiam să mâncăm și noi ceva bani, să avem bani de cumpărături.

Lăcătuș e atât de important pentru Steaua pentru că a venit de tânăr și a jucat aproape toată cariera la Steaua. Avea reacțiile astea ale noi în joc și bineînțeles calitățile lui. Golul ăla cu PSV Eindhoven cu capul… Dacă mai dă de 100 de ori nu mai nimerește. Să îi dea Dumnezeu sănătate și să fie trup și suflet alături de noi, de Steaua!”.