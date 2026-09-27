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Gest incredibil făcut de Marius Lăcătuș! A renunțat la 1,2 milioane de euro pe masă și s-a întors în România

Marius Lăcătuș a luat o decizie uluitoare. „Fiara” a dat cu „piciorul” la o sumă în valoare de 1.200.000 de euro, doar de dragul de a reveni în România. Care a fost povestea
Cristian Măciucă
27.09.2026 | 21:45
Gest incredibil facut de Marius Lacatus A renuntat la 12 milioane de euro pe masa si sa intors in Romania
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Gest incredibil făcut de Marius Lăcătuș! A renunțat la 1,2 milioane de euro pe masă și s-a întors în România. FOTO: sportpictures.eu
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Marius Lăcătuș (62 de ani) a făcut o dezvăluire uluitoare. Fostul mare atacant al Stelei a arătat cât este de patriot în momentul în care a renunțat la 1,2 milioane de euro pentru a se întoarce în România. „Fiara” are 83 de selecții și 13 goluri pentru prima reprezentativă.

Oferta uriașă din Spania pe care a refuzat-o Marius Lăcătuș

Cu 414 meciuri și 103 goluri în prima ligă a României, Marius Lăcătuș a jucat prima dată în străinătate la Fiorentina, acolo unde s-a transferat, de la Steaua, în 1990. Un an mai târziu, „Fiara” a ajuns în Spania, la Real Oviedo. După două sezoane, în 1993, ibericii au vrut să îi prelungească înțelegeream dar totul a picat din cauza unei condiții pe care Lăcătuș a refuzat-o.

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„M-am întors (n.r. – în România, la Steaua) pentru că antrenorul a insistat la președintele clubului să îmi pună clauză să nu mai vin la echipa națională. Voiau să îmi prelungească pe încă doi ani de zile contractul, 600.000 de euro pe an. Poți să compari așa, cu salariilor din zilele noastre la unii dintre jucători.

El a avut impresia că de câte ori vin la națională ba mă accidentez înainte de meciul de campionat sau altele. Am refuzat să semnez clauza și am plecat. Să-mi interzică cineva să vin la echipa națională pentru mine era maximul pe care putea să-l facă”, a spus Marius Lăcătuș la Un Podcast.

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„Fiara” a ratat Campionatul Mondial din 1994

Marius Lăcătuș s-a despărțit astfel de Oviedo și s-a întors în țara, acasă, la Steaua București. „Fiara” și-a dorit cu orice preț să prindă lotul pentru turneul final al Campionatului Mondial din 1994, acolo unde „Generația de Aur” s-a oprit în sferturile de finală. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg pentru că selecționerul Anghel Iordănescu nu l-a luat în SUA.

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„Pentru mine, și cred că așa ar trebui să fie pentru toți fotbaliștii care când încep să joace la un nivel ridicat, primul obiectiv trebuie să fie să ajungă la națională, după aceea celelalte. De trecut am trecut (n.r. – peste neconvocare), dar m-a vrut. Păi, dacă nu treceam peste asta, mai vorbeam cu nea Puiul în ziua de azi?!

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Nu am înțeles decizia. Chiar nu. Și nici nu l-am întrebat, pentru că e penibil să îl întreb. Și decât să-mi dea o explicație vagă, am preferat să nu-l întreb”, a mai spus legenda Stelei, unul dintre marcatorii de la Sevilla.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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