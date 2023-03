Marius Lăcătuș, amintire de colecție cu Diego Maradona: „A început să cânte, cum îmi scanda galeria Fiorentinei numele!”. Video

„Fiara” a povestit cum Diego Maradona și-a adus aminte de el, din perioada în care cei doi au evoluau în Italia, iar acesta a început să fredoneze un cântec al galeriei Fiorentinei adresat lui Marius Lăcătuș.

Marius Lăcătuș, amintire de colecție cu Diego Maradona

de colecție cu Diego Maradona și a povestit în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță” o întâlnire pe care a avut-o cu Diego Armando Maradona, care l-a invitat și să ia cina împreună:

ADVERTISEMENT

„Maradona era un zeu în perioada aia. Toată lumea care-l vedea pe Maradona jucând nu putea decât să admire calitățile lui, indiferent unde juca. Era un om extraordinar.

Am avut joc cu Sevilla, eu eram la Oviedo, și ieșisem de la doping. Primul ieșise Simeone, care jucase și el în Italia, a trecut pe lângă mine, n-a zis nimic. În spatele lui a venit Maradona. Eu cu Maradona jucasem de 2 ori în Italia”.

ADVERTISEMENT

„A început să cânte, cam cum cânta galeria Fiorentinei numele meu. Și acum mi se face pielea de găină. Un om cum era Maradona putea să nu-l bage în seamă pe Marius Lăcătuș. A venit la mine, am vorbit, m-a invitat seara să luăm cina împreună.

Nu am fost la masă cu el din păcate pentru că și acolo la Oviedo aveam planificată masa cu colegii și cu soțiile. Rămăsesem mirat că și-a amintit de mine că am jucat în Italia, la cât de mare era el”, a mai spus Marius Lăcătuș.

ADVERTISEMENT

„Am suferit că n-am fost la Mondialul din 1994! Dar mi-am luat viză de SUA și am mers la băieți”

și despre cea mai mare dezamăgire din cariera sa de fotbalist, și anume că nu a fost convocat de Anghel Iordănescu la Campionatul Mondial din 1994. Acesta a povestit cum soția sa a luat decizia de a pleca din vacanța din Turcia, pentru a merge împreună în SUA, acolo unde „Fiara” să fie alături de coechipierii săi:

„Am suferit că n-am fost la Mondialul din 1994. Din 10 meciuri de calificare, jucasem 7 titular. M-a deranjat, dar chiar și-așa a fost bine. Plecasem în Turcia, începuse Campionatul Mondial. Soția mi-a spus să facem bagajele și să mergem la București. Mi-a spus că eu nu sunt bine și să ne întoarcem, să luăm viză de America și să mă duc acolo.

ADVERTISEMENT

I-am spus că nu e sănătoasă la cap, că viza se obține greu. Mi-am luat viză foarte repede și am plecat în America. Nu am fost pe stadion, am vrut să merg, dar era o căldură de nedescris. Am fost la hotel la jucători în vizită apoi. Am fost alături de ei acolo”.

ADVERTISEMENT

„Eu mereu am spus că dacă nu m-a luat nea Puiu în 1994, are remușcări și mă ia în 1996. N-a fost așa, m-a luat în 1998. Nu l-am urât pe nea Puiu. Mă supăr și mă enervez foarte repede, dar îmi trece foarte repede.

L-am înțeles mult mai bine când am fost antrenor. Eu n-am fost la Mondiale sau Europene, dar am fost cu Steaua în Champions League și în Europa League”, a mai spus Marius Lăcătuș.

Marius Lăcătuș a vorbit și despre penalty-ul transformat în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, împotriva Barcelonei: „Nu m-am gândit la nimic, singurul gând a fost să nu-mi apere portarul mingea. Când am văzut că a scos penalty-urile dinainte să bat eu, nu am vrut să-i văd pe față satisfacția că mi-l apără și pe-al meu.

Vorbeam și cu Gabi Balint și Ilie Bărbulescu. Mă întrebau cum dau. I-am spus că dau undeva sus și tare, dacă prinde poarta, n-are nicio șansă. Numai petrecere n-a fost după”.

„A fost oboseală și nici noi nu știam în perioada aia să ne bucurăm, nici nu realizasem ce mare performanță am făcut. Cei de la Sevilla ne-au făcut un tort în forma Cupei Campionilor, erau mulți care nu suportau Barcelona. Când am ajuns acasă, ne-am dat seama că am obținut o performanță mare”, a mai spus „Fiara”.