Marius Lăcătuș, amintire marcantă alături de Emeric Ienei: „Nu voi uita asta niciodată”

Emeric Ienei a murit în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu diverse probleme de sănătate. Marius Lăcătuș, unul dintre foștii săi elevi, a vorbit cu emoție și cu greu a reușit să-și găsească cuvintele la aflarea veștii triste.

Marius Lăcătuș, emoționat după moartea lui Emeric Ienei

, Marius Lăcătuș și-a găsit cu greu cuvintele și a mărturisit că fostul său antrenor a fost un om extraordinar. „Fiara” mărturisit că „nea Imi” știa foarte bine cum să gestioneze fiecare situație în parte, iar cuvintele la adresa sa au fost numai de laudă.

„Pentru noi, cei de la Steaua, dar cred că și pentru jucătorii echipei naționale, a fost un om emblematic pentru sport, pentru fotbalul românesc, un om despre care nu poți să găsești cuvintele, la ce comportament avea, felul în care știa să gestioneze situațiile în grup. Un om extraordinar!

Nu l-am văzut niciodată supărat, trist, nervos. Modul lui de a dialog cu toții fotbaliștii, toți angajații, era exemplar. Cuvintele sunt puține pentru ceea ce a reprezentat nea Imi pentru noi”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit .

Episod marcant trăit de Lăcătuș cu Ienei

Marius Lăcătuș a rememorat și un i. Fostul atacant nu parcurgea o perioadă foarte bună la Steaua, iar acesta i-a solicitat antrenorului să fie rezervă. În acel moment, „nea Imi” i-a spus că nu își va reveni din postura de rezervă, iar Lăcătuș îi este până în prezent recunoscător pentru acest lucru.

„Țin minte, și asta nu voi uita niciodată, când traversam o perioadă nu tocmai bună la Steaua. La un moment dat, am mers și am avut o discuție cu nea Imi. I-am spus că ar fi cazul să nu mă mai bage, că nu eram în formă bună, să bage pe altcineva, că ne-am fi făcut amândoi de râs.

Nu voi uita niciodată răspunsul lui: «Dacă tu crezi că-ți vei reveni din postura de rezervă, te înșeli amarnic». M-a băgat în continuare să joc și mi-am revenit. Pentru asta, și nu doar pentru asta, îi voi rămâne toată viața recunoscător”, a mai spus Marius Lăcătuș.