Marius Lăcătuș, devastat de moartea lui Maradona: „Au început să îmi curgă lacrimile”

Legenda clubului Steaua București, Marius Lăcătuș, a declarat că a fost profund îndurerat de disparția lui Diego Maradona. Fostul atacant și-a amintit de întâlnirile cu El Pibe d’Oro.

Marius Lăcătuș și Diego Maradona au jucat amândoi în prima ligă din Spania la începutul anilor 90. Cei doi s-au întâlnit când Lăcătuș era la Oviedo, iar Maradona la Sevilla.

Fostul mare atacant roș-albastru a povestit că Maradona era o fire foarte sociabilă și chiar l-a invitat la masă alături de ceilalți fotbaliști.

Marius Lăcătuș, amintiri cu Diego Maradona: „A început să îmi cânte”

Marius Lăcătuș a jucat pentru Real Oviedo între 1991 și 1993. Pe parcursul celui de-al doilea sezon petrecut în Spania, „Fiara” a avut ocazia să îl întâlnească și pe Diego Maradona, care ajunsese la Sevilla.

Fostul atacant al Stelei a vorbit despre interacțiunile cu argentinianul trecut în neființă în toamna acestui an. Considerat de mulți drept cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, Maradona era o fire jovială și foarte sociabilă.

„Am jucat acasă la Oviedo cu ei, eram pe culoar. El a ieșit din vestiar după joc și a început să îmi cânte cum o făceau cei de la Fiorentina. Am stat 5 sau 10 minute de vorbă, m-a invitat să luăm masa împreună.

Am zis totuși să refuz, când am văzut ce se crease în jurul lui, cu toți băieții. Îmi pare rău că nu am mers pentru că sunt sigur că aveam ce povesti. Mi s-a părut un om extraordinar”, a relatat Lăcătuș pentru as.ro.

Cum a reacționat când a auzit că Maradona a murit: „Au început să îmi curgă lacrimile”

Marius Lăcătuș a povestit și cum a primit vestea dispariției legendarului argentinian. Simbolul Stelei a mărturisit ca a început să plângă și că fostul mare fotbalist a fost un om extraordinar.

„Când am aflat, au început să-mi curgă lacrimile. Nu îmi venea să cred! Nu m-am întâlnit de multe ori în carieră cu el, dar de 2-3 ori am stat de vorbă cu el mi-am dat seama că este o persoană extraordinară. Era un om care aprecia tot ce se întâmpla în jurul lui.

Acest lucru mi l-a confirmat un jucător de la Oviedo, care l-a avut coechiper la Sevilla pe Maradona. A zis că, oriunde mergeau, el avea grijă de tot lotul”, a mai spus „Fiara”.