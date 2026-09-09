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Surpriză! Marius Lăcătuș anunță cine sare din schemă la FCSB după venirile lui Drăguș, Muhar și Korenica

FCSB a făcut trei transferuri tari și i-a adus pe Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica. Marius Lăcătuș (62 de ani) e sigur că toți trei vor fi titulari și a numit fotbalistul care va ieși din primul ”11”.
Traian Terzian
09.09.2026 | 18:15
Surpriza Marius Lacatus anunta cine sare din schema la FCSB dupa venirile lui Dragus Muhar si Korenica
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Marius Lăcătuș (62 de ani) știe cine va pierde echipa la FCSB după venirile lui Drăguș, Muhar și Korenica. Sursă foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali a făcut un efort uriaș pentru achiziționarea lui Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica și își va dori ca aceștia să fie folosiți cât mai mult. În aceste condiții, Marius Lăcătuș a vorbit despre sistemul de joc pe care îl va folosi FCSB și cine va pierde echipa de start.

Marius Lăcătuș îi vede titulari pe Drăguș, Muhar și Korenica și știe cine iese din primul ”11”

În ciuda faptului că patronul îl vede un jucător extrem de important în angrenajul echipei, Marius Lăcătuș nu crede că Juri Cisotti va mai fi titular la FCSB după ultimele transferuri și a anunțat titularii de la mijloc în sus.

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”Vedem care va fi locul lui Korenica. Muhar a venit și probabil că Meriton Korenica își va găsi un loc în altă parte în echipa de start. Vor avea soluții mai multe decât au avut sezonul trecut sau decât au avut la începutul acestui sezon. Eu cred că FCSB va juca în 4-3-3 cu Muhar în centru, cu Joao Paulo și probabil Korenica. Miculescu, Drăguș și Garita în față.

(n.r. – Iese Cisotti din schemă?) Eu cred că da, dacă nu ar trebui să schimbi sistemul. Fii sigur că Drăguș când va fi apt va fi titular. Nu cred că Gigi Becali dă un milion salariu pe an să-l țină pe bancă. Nici prezența în teren a celor de la Craiova sau de la Rapid în acest sezon nu este egală cu cea de anul trecut până acum”, a declarat Lăcătuș, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

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Gigi Becali a făcut deja echipa la FCSB

Însă, e greu de crezut că Juri Cisotti va ieși din echipa de start, mai ales că este unul dintre puținii jucători care au randament. De altfel, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cum va arăta FCSB după toate aceste transferuri.

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”Noi o să jucăm cu doi atacanți, cu Garita și Drăguș, 4-2-3-1, Drăguș în stânga, Garita în centru, David Miculescu în dreapta. În spatele lui Garita va fi Cisotti, iar la centru Muhar cu unul din ceilalți: Arad, Joao Paulo.

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Cu Joao Paulo o să vorbesc personal. Are viteză, forță, dar să nu mai gâdile mingea, să dea drumul din prima. Atunci poate să vină Kovacs și să-l bage pe frate-său în poartă, iar el să fie al cincilea fundaș, tot vom câștiga”, a spus Becali.

În aceste condiții, doi dintre jucătorii veniți în această vară, Meriton Korenica și Aymen Boutoutaou, nu se vor afla în echipa de start. Iar primul ”11” va arăta astfel: Târnovanu – Crețu, Dawa, Mihai Popescu/Ngezana, Pădurariu – Muhar, Joao Paulo – Miculescu, Cisotti, Drăguș – Garita.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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