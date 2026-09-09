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Gigi Becali (68 de ani) a găsit un sprijin nesperat în persoana lui Marius Lăcătuș (62 de ani). „Fiara” le cere suporterilor FCSB să aibă răbdare și îi asigură că au una dintre cele mai puternice echipe din campionatul României.

Marius Lăcătuș, laude pentru Gigi Becali și FCSB

Marius Lăcătuș are încredere în FCSB, chiar dacă gruparea roș-albastră traversează o perioadă proastă în campionat. Echipa lui Marius Baciu a suferit 3 eșecuri consecutive și este la șase puncte în urma liderului Dinamo. Cu toate acestea, „Fiara” este convinsă că FCSB își va reveni, mai ales după finalul spectaculos de mercato de care a avut parte, cu

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„FCSB are un lot cel puțin la fel de bun ca al Craiovei. Fiecare post are dublură, poate mai puțin fundaș dreapta. Fundaș central are pentru nivelul Superligii. Sunt și Duarte, Dawa, Mihai Popescu, Ngezana. La mijloc ai Muhar, Joao Paulo, Gnahore, Arad, Cisotti, Boutoutaou.

Dacă mai puteau să aducă un vârf… Nu poți sta la infinit în Garita. Mai există varianta Miculescu pe poziție centrală și au variante. De acum încolo, variantele vor fi mai multe. Cine se va uita pe bancă de la televizor va vedea jucători importanți, care își pot aduce aportul. Dacă introduci un jucător cu experiență, poate face diferența”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit

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Fostul antrenor și președinte al FCSB-ului crede că schimbarea la față se va produce după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. „Mai e nevoie de timp, dar vine întreruperea, diferența de puncte nu e îngrijorătoare, mai sunt o grămadă de meciuri de jucat”, a mai spus Marius Lăcătuș.

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Lăcătuș e pesimist în privința lui Marius Baciu

Impresionat de lotul de jucător al roș-albaștrilor, Marius Lăcătuș nu e atât de optimist în privința viitorului lui Marius Baciu pe banca tehnică. Fostul său coleg de la Steaua are obiectiv de la Gigi Becali din partidele cu Petrolul (acasă) și Universitatea Craiova (deplasare).„(n.r. Crezi că va mai sta mult Baciu la FCSB?) Dacă stăm și ne uităm la declarațiile patronului, eu nu cred că va mai sta foarte mult.El e cu sabia deasupra capului la fiecare meci”, a adăugat „Fiara”.