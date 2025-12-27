Marius Lăcătuș, la Dinamo!? Fostul șef al „Fiarei” de la Steaua spune care este, de fapt, adevărul

ADVERTISEMENT

Implicat direct în conducerea Stelei în perioada 1987-1999 și apoi a lui Dinamo (1999-2013), Tică Dănilescu știe multe dintre poveștile nespuse din fotbalul românesc. Invitat special al lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO, fostul conducător a dezvăluit și cum au stat lucrurile în legătură cu transferul lui Marius Lăcătuș, legenda Stelei, la rivala de moarte Dinamo.

Legătura dintre Marius Lăcătuș și „trădătorii”. Tică Dănilescu și Ionel Dănciulescu, care au dat Steaua pe Dinamo

Cea mai mare trădare în fotbalul românesc, mai ales în perioada în care cele două cluburi aparțineau de Ministerele Apărării și Internelor, este trecerea la Steaua la Dinamo sau invers. Suporterii ambelor echipe nu acceptau astfel de mutări. Iar doi dintre cei care și Ionel Dănciulescu. Ambii au reușit, în cele din urmă, să dovedească și să fie acceptați de tabăra adversă, iar în prezent să se bucure de aprecierea fanilor ambelor cluburi.

Tică Dănilescu și-a amintit cum au stat lucrurile în 1999, când a semnat cu Dinamo, după ce 12 ani a fost în conducerea rivalei. Mai mult, a dezvăluit care este legătura dintre domnia sa, Ionel Dănciulescu și… Marius Lăcătuș. „Când am plecat la Dinamo, deja aveam o experiență. Da, m-am gândit că nu voi fi bine primit de suporterii lui Dinamo când am venit de la Steaua, cum a pățit și Dănciulescu. Dar ați văzut că și Dănciulescu a făcut carieră la Dinamo. Dinamo l-a ținut și este la echipa asta de Liga 2. El și-a făcut treaba și la Steaua, și la Dinamo.

Întâmplător sau neîntâmplător… avem același naș, pe Marius Lăcătuș. Și Marius, pentru mine, a fost ajutorul din iarbă, ajutorul de la echipă. Și acum vorbesc destul de des cu el. Era omul care a unit conducerea cu echipa, cu el discutam orice problemă”, a povestit Tică Dănilescu la FANATIK DINAMO.

„S-a pus vreodată problema ca Lăcătuș să vină la Dinamo?”. Răspunsul categoric al lui Tică Dănilescu

Și, pentru că numele lui Marius Lăcătuș a apărut în discuție, Cristi Coste a speculat momentul și l-a întrebat direct pe interlocutorul său dacă a existat vreodată posibilitatea ca „Fiara” să „trădeze” Steaua pentru Dinamo. Mai ales că Dinamo își manifestase interesul pentru Lăcătuș, pe vremea când acesta încă evolua la Brașov și nu făcuse pasul spre Steaua.

. Și a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile în cazul transferului lui Marius Lăcătuș la Dinamo. „Nu! Prima dată, înainte să îl ia Steaua, când era la Brașov, Dinamo l-a văzut la un meci. Dar, ulterior, după ce a ajuns la Steaua, nu s-a mai pus problema. El atunci a pus cruce cu Dinamo!”.

De ce a fost Marius Lăcătuș „Fiara”. Tică Dănilescu și povestea unui meci cu Scorniceștiul

Tică Dănilescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Marius Lăcătuș. „Este un om extraordinar, are o bunătate…”, l-a caracterizat fostul conducător pe nașul său. Însă, recunoaște că Marius Lăcătuș din teren și cel din afara lui sunt două persoane diametral opuse. Tică Dănilescu și-a amintit, în direct la FANATIK DINAMO, de un meci dintre Steaua și FC Olt Scornicești. Pentru cei mai tineri… FC Olt Scornicești era formația familiei Ceaușescu, echipa din urbea natală a dictatorului. Și avea un statut… special în peisajul fotbalistic autohton.

„Am avut o fază cu Marius Lăcătuș când, la un meci cu Scorniceștiul, îmi spusese Ilie Ceaușescu ‘Băi, nu-i luați prea tare’. Veneau dintr-un turneu și a zis, printre rânduri, să nu le dăm prea multe, că sunt obosiți. I-am spus arbitrului ‘ușor, cutare, cutare…’.

Și a fost o fază de 11 metri, iar Marius, din colțul terenului, a venit la bancă ‘bă, ce ați vorbit cu arbitrul?’. Cu scandal! El, în teren, era un Marius Lăcătuș foarte greu de strunit. În afara terenului, era acel om liniștit. În teren fiară, nu degeaba i-au zis ‘Fiara’! Aduceți-vă aminte meciul cu Spania, când i-a tocat pe toți”, a povestit Tică Dănilescu la FANATIK DINAMO.

De ce nu mai antrenează Marius Lăcătuș

Chiar dacă fost antrenorul echipei patronate de Gigi Becali în trei rânduri, ba chiar a fost și președinte onorific în sezonul 2005-2006, odată cu izbucnirea războiul Steaua – FCSB, Marius Lăcătuș s-a plasat de partea echipei Armatei. „S-a implicat și acum la promovarea Stelei”, a punctat Tică Dănilescu. Însă, în ultima perioadă, „Fiara” a dispărut de la clubul din Ghencea. „N-a mai avut lumea răbdare cu el”, crede același Tică Dănilescu.

Și totuși, de ce nu a mai antrenat Marius Lăcătuș? Au trecut mai mult de 6 ani de când a plecat de la CSA Steaua, în vara lui 2019. Și aceea a fost ultima lui aventură ca antrenor. „Părerea mea e că nu a mai vrut. Oferte a avut”, a concluzionat Tică Dănilescu la FANATIK DINAMO.