Marius Lăcătuș, Marcel Răducanu sau Jean Vlădoiu, declarații la sărbătoarea de 77 de ani a clubului Steaua: „Sunt mândru că am purtat acest tricou”. Video

CSA Steaua București a lansat tricouri de legendă cu numărul 7 la Muzeul Fotbalului, în ziua de 7 iunie, moment în care „roș-albaștrii” aniversează 77 de ani de istorie, .

Marius Lăcătuș, invitat la evenimentul aniversar organizat de CSA Steaua București la 77 de ani de la înființare: „Sper ca acest club să fie în continuare cel mai important”

Marius Lăcătuș este omul zilei la Steaua București. Simbolul Stelei va avea parte o lansare de carte, și a fost prezent și la lansarea tricourilor cu numărul 7.

„Fiara” a ținut un discurs: „La mulți ani, clubului Steaua! Felicitări pentru tot ceea ce ați realizat în această lungă perioadă de timp, 77 de ani, pentru toți sportivii clubului Steaua care au făcut performanță la cel mai înalt nivel.

Nu cred că este cazul să vorbim aici numai și numai despre fotbal. Toți campionii mondiali, olimpici, europeni, cu care clubul și echipele naționale s-au mândrit ani la rând. Sper ca în continuare acest club să fie cel mai important și să livreze sportivi de mare performanță”.

Legenda Stelei și-a adus aminte de momentul în care a reușit să își îndeplinească un vis: „Sunt mândru că am purtat acest tricou. Eram copil la Brașov și îmi era mai mare dragul să mă uit la meciurile Stelei, mai ales din cupele europene, când aveam posibilitatea și erau transmise și să îl văd pe Marcel Răducanu”.

Marius Lăcătuș, mesaj special pentru Marcel Răducanu: „Era cel mai dotat dintre toți care am purtat acest tricou”

Marius Lăcătuș îi poartă un respect deosebit lui Marcel Răducanu: „Un jucător care pe mine m-a surprins total, cu o tehnică extraordinară, un jucător care sigur din punct de vedere calitativ era cel mai dotat dintre toți care am purtat acest tricou. Nu a fost ușor când am venit la Steaua, pentru că știam ce înseamnă să porți acest număr pe spate.

Mă bucur că am reușit să mă ridic la un nivel al performanței destul de mare, cu toate că se putea și mai bine. Am pierdut totuși două finale: Cupa Campionilor și Cupa Intercontinentală. Dacă se reușeau, cred că acea generație rămânea pentru totdeauna în inimile și în sufletele suporterilor steliști”.

În final, Lăcătuș a avut un mesaj clar pentru Ștefan Bichir: „Să sperăm domnul comandant, că în viitorul cât mai apropiat, dacă se poate, să ne bucurăm din nou de participarea echipei Steaua în Liga 1”.

Marcel Răducanu: „Sunt mândru și onorat că am avut șansa de a juca cu numărul 7”

Marcel Răducanu nu a putut fi prezent la eveniment, însă a transmis un mesaj din Germania: „Pentru mine tricoul cu numărul 7 a însemnat foarte mult. Sunt mândru și onorat că am avut șansa de a juca cu numărul 7 la această mare echipă, unde erai bucuros că erai pe teren. Nu mai conta cu ce număr.

Cred că sunt alți jucători care au jucat ani de zile, cum e Lăcătuș, Nicolae Pantea sau Radu Troi, care au jucat mult timp cu numărul 7. Ei pot să spună mai multe despre această mare echipă, care a avut jucători extrem de valoroși.

La 77 de ani de la înființarea acestui enorm club, le doresc tuturor suporterilor și oamenilor de fotbal care iubesc acest club multă sănătate, să promoveze cât se poate repede și mult succes”.

Jean Vlădoiu, declarații emoționante: „Am făcut cuplu cu idolul copilăriei mele și i-am preluat numărul”

Jean Vlădoiu l-a avut ca model de mic copil pe Marius Lăcătuș: „Aș vrea să transmit și eu la mulți ani clubului Steaua. După cum bine știți, noi am fost privilegiați să îl preluăm de la un mare fotbalist, Marius Lăcătuș, idolul copilăriei mele.

Când a plecat în străinătate, am zis că va trebui să port acest număr, pentru că ajungând la clubului la care el a jucat și a făcut performanță de inegalat, am zis că este o mare oportunitate. Am jucat până când Marius s-a întors acasă, l-am predat imediat și nu m-am supărat pentru că mi-a dat numărul 9, eu la 1,68, care eram vârf de atac.

Am făcut cuplu cu idolul copilăriei mele și am câștigat tot ce se poate câștiga în România, ne-am calificat la Campionatul European din 1996 și am prins și un contract în Germania. Mulțumesc clubului Steaua pentru tot ceea ce mi-a oferit în postura de jucător și vă urez mult succes în viitor. Abia aștept să văd din nou în prima ligă”.

Ștefan Bichir, comandantul CSA Steaua București: „Sărbătorim 77 de ani de istorie”

Ștefan Bichir, comandantul clubului, s-a rezumat la un mesaj scurt: „Sărbătorim 77 de ani de istorie, 77 de ani în care perfomerii Stelei au realizat mari performanțe atât pentru Steaua, cât și pentru România. După cum vedeți, istoria clubului este legată de cifra 7, care pentru noi înseamnă mai mult decât un număr, înseamnă magicul 7.

Am vrut să marcăm sărbătoarea a 77 de ani de istorie și legându-ne de cifra 7, am avut onoarea și plăcerea să invităm alături de noi 7 legende ale clubului care au făcut istorie. Din păcate au reușit să vină doar 4. Ceilalți lipsesc din motive obiective.

Mulțumim Muzeului Fotbalului pentru acordarea sprijinului în organizarea acestui eveniment. La mulți ani, Steaua! La mulți ani, steliști!”.