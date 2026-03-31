Marius Lăcătuș, ofertat să revină în fotbalul românesc!

Răzvan Burleanu a reușit să-l convingă pe Ilie Dumitrescu să se alăture planurilor sale pe care le are la FRF, însă din câte se pare, au mai existat propuneri și pentru alți foști internaționali români. Unul dintre aceștia este Marius Lăcătuș, cel care a refuzat însă oferta primită.

Marius Lăcătuș a refuzat propunerea venită din partea FRF

„Fiara” dezvăluie că a avut o propunere clară din partea FRF, dar a declinat oferta pentru că avea o viziune diferită. În același timp, spune că nu va mai antrena și că și-a încheiat acest drum după ultima aventură pe care a avut-o pe banca tehnică, la Steaua, în ligile inferioare, în 2019.

”Mie mi s-a propus, dar am refuzat. În momentul în care există… Degeaba ai tu o părere, dacă ceilalți au altă părere”, a spus , care a continuat și a anunțat că a renunțat la cariera de antrenor: „n.r. Ți-ai luat gândul de la a mai antrena?) Da. Mi-a trecut de mult. Despre ce vorbim? Am o groază de ani de când nu mai antrenez. Ce ar însemna dintr-odată așa…N-am uitat fotbalul, dar nici nu-mi arde să mai stau să mă implic 100%. Am și eu o vârstă. Doamne ferește. Nu știi cum reacționezi… Steaua a fost ultima în 2019”.

Răzvan Burleanu și-a asigurat un nou mandat la FRF

continuă pentru încă 4 ani, asta după ce Ilie Drăgan nu a avut vreo șansă la alegerile ce s-au ținut recent. Pentru fostul și actualul președinte de la FRF este al patrulea mandat pe care îl, asta după ce în 2014 i-a succedat lui Mircea Sandu. Totuși, Răzvan Burleanu a anunțat că nu va mai continua și din 2030, atunci când actualul mandat o să ajungă la final.

„Am fost promotorul introducerii limitei de mandate. Suntem singura federație sportivă din România relevantă care are o astfel de limită. Modificarea de statut a intrat în vigoare în 2016. Asta înseamnă că, în practică, cele trei mandate curg începând cu 2018. Mandatul 2026-2030 este al treilea și ultimul, conform limitei de mandate din statutul federației.

Nu am de gând să modific statutul federației pentru a scoate limitele de mandate. Nu voi promova și nu voi susține niciodată eliminarea limitei de mandate. Dacă Adunarea Generală își dorește să modifice, eu, în momentul de față, nu intenționez să candidez pentru un alt mandat”, a spus Răzvan Burleanu.