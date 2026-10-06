Marius Lăcătuș pune la îndoială una dintre deciziile lui Gică Hagi la echipa națională: „Orice mi-ai spune, nu este!”

ADVERTISEMENT

Naționala României a bifat 4 eșecuri din tot atâtea meciuri oficiale sub comanda lui Gică Hagi. Una dintre alegerile făcute de selecționer în privința poziției unui jucător l-a iritat pe Marius Lăcătuș. Fostul mare fotbalist român a spus public ce l-a deranjat.

Marius Lăcătuș, revoltat de una dintre deciziile lui Gică Hagi la națională

Gică Hagi a convocat inițial pentru această acțiune un lot de 33 de jucători. Rând pe rând, mai mulți dintre ei au devenit indisponibili, fie din cauza accidentărilor, fie din cauza cartonașelor acumulate. Anumite decizii ale selecționerului au fost atent analizate și comentate ulterior de specialiști.

ADVERTISEMENT

„Fiara” a vorbit despre postul pe care a jucat Lisav Eissat, la începutul toamnei. Mai exact, Gică Hagi l-a folosit ca fundaș stânga la meciurile pierdute cu Bosnia, scor 2-4, și Suedia, scor 0-1. „Orice mi-ai spune, Eissat nu e de fundaș stânga. Ai acolo Borza, Opruț. E și un mic semn de întrebare”, a spus Marius Lăcătuș, la

Lisav Eissat, remarcatul lui Gigi Becali după România – Suedia 0-1

După meciul pierdut de România acasă cu Suedia, a fost și Gigi Becali. Patronul FCSB l-a remarcat pe Lisav Eissat, fotbalistul legitimat în Championship, la Bristol City, și căruia îi anticipează un viitor strălucit în fotbal. „Gică Hagi ce poate să facă? Să-l ia Gică să bage talent în el?

ADVERTISEMENT

Nu poți, e de la Dumnezeu, nu poate nimeni. Nu avem niciun jucător care să dribleze (n.r. câte schimbări făceați la pauză?) 25! Eissat mie îmi place, e fotbalist. O să crească, o să fie fotbalist, o să vezi!”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Lisav Eissat a explicat de ce a ales să reprezinte România

Lisav Eissat s-a născut și a făcut primii pași în fotbal la Haifa. Chiar dacă a crescut în Israel, el a acceptat în cele din urmă să reprezinte România, țara de unde este mama sa. Fotbalistul a vorbit recent despre . „În momentul în care echipa națională a României m-a contactat și mi-a spus: «Avem un parcurs foarte special pentru tine și, dacă îl urmezi, vei ajunge unde trebuie», am început să mă gândesc serios.

ADVERTISEMENT

Am crescut în Haifa și nu fusesem niciodată în România. Mi-a fost teamă, dar m-am gândit că, dacă vreau să-mi duc cariera mai departe, aceasta este alegerea corectă”, a declarat Lisav Eissat în presa din Israel. Debutul lui Lisav Eissat s-a produs pe 9 octombrie 2025, sub comanda regretatului Mircea Lucescu, într-un amical câștigat în compania Moldovei, scor 2-1.