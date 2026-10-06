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Marius Lăcătuș pune la îndoială una dintre deciziile lui Gică Hagi la echipa națională: „Orice mi-ai spune, nu este!”

Marius Lăcătuș a văzut cum și-a aranjat Gică Hagi jucătorii în teren la echipa națională și a reacționat. „Fiara” l-a contrazis pe selecționer în privința unui fotbalist.
Mihai Dragomir
06.10.2026 | 20:34
Marius Lacatus pune la indoiala una dintre deciziile lui Gica Hagi la echipa nationala Orice miai spune nu este
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Marius Lăcătuș l-a contrazis pe Gică Hagi. Sursa Foto: Renato Anghelescu / Colaj FANATIK.
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Naționala României a bifat 4 eșecuri din tot atâtea meciuri oficiale sub comanda lui Gică Hagi. Una dintre alegerile făcute de selecționer în privința poziției unui jucător l-a iritat pe Marius Lăcătuș. Fostul mare fotbalist român a spus public ce l-a deranjat.

Marius Lăcătuș, revoltat de una dintre deciziile lui Gică Hagi la națională

Gică Hagi a convocat inițial pentru această acțiune un lot de 33 de jucători. Rând pe rând, mai mulți dintre ei au devenit indisponibili, fie din cauza accidentărilor, fie din cauza cartonașelor acumulate. Anumite decizii ale selecționerului au fost atent analizate și comentate ulterior de specialiști.

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„Fiara” a vorbit despre postul pe care a jucat Lisav Eissat, marcator în Anglia la începutul toamnei. Mai exact, Gică Hagi l-a folosit ca fundaș stânga la meciurile pierdute cu Bosnia, scor 2-4, și Suedia, scor 0-1. „Orice mi-ai spune, Eissat nu e de fundaș stânga. Ai acolo Borza, Opruț. E și un mic semn de întrebare”, a spus Marius Lăcătuș, la TV Digi Sport.

Lisav Eissat, remarcatul lui Gigi Becali după România – Suedia 0-1

După meciul pierdut de România acasă cu Suedia, una dintre vocile din fotbalul românesc care a reacționat a fost și Gigi Becali. Patronul FCSB l-a remarcat pe Lisav Eissat, fotbalistul legitimat în Championship, la Bristol City, și căruia îi anticipează un viitor strălucit în fotbal. „Gică Hagi ce poate să facă? Să-l ia Gică să bage talent în el?

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Nu poți, e de la Dumnezeu, nu poate nimeni. Nu avem niciun jucător care să dribleze (n.r. câte schimbări făceați la pauză?) 25! Eissat mie îmi place, e fotbalist. O să crească, o să fie fotbalist, o să vezi!”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Lisav Eissat a explicat de ce a ales să reprezinte România

Lisav Eissat s-a născut și a făcut primii pași în fotbal la Haifa. Chiar dacă a crescut în Israel, el a acceptat în cele din urmă să reprezinte România, țara de unde este mama sa. Fotbalistul a vorbit recent despre ceea ce l-a făcut să ia o asemenea decizie. „În momentul în care echipa națională a României m-a contactat și mi-a spus: «Avem un parcurs foarte special pentru tine și, dacă îl urmezi, vei ajunge unde trebuie», am început să mă gândesc serios.

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Am crescut în Haifa și nu fusesem niciodată în România. Mi-a fost teamă, dar m-am gândit că, dacă vreau să-mi duc cariera mai departe, aceasta este alegerea corectă”, a declarat Lisav Eissat în presa din Israel. Debutul lui Lisav Eissat s-a produs pe 9 octombrie 2025, sub comanda regretatului Mircea Lucescu, într-un amical câștigat în compania Moldovei, scor 2-1.

  • 2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Lisav Eissat
  • 6 selecții are deja fundașul la echipa națională
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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