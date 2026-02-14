Marius Lăcătuș s-a retras definitiv din fotbal! „Am și eu o vârstă”. „Fiara” a făcut anunțul la care nu se aștepta nimeni

ADVERTISEMENT

Marius Lăcătuș, unul dintre marii fotbaliști pe care i-a avut România, a anunțat că nu se mai gândește să își continue cariera de antrenor. „Fiara”, așa cum era poreclit în perioada în care juca la Steaua, nu a mai stat pe banca unei echipe din prima ligă de 15 ani.

Marius Lăcătuș nu mai are de gând să revină în antrenorat!

Fostul mare fotbalist român nu a avut o carieră la fel de impresionantă în antrenorat. A pregătit câteva echipe din România, printre care Steaua, UTA, FC Vaslui sau Ceahlăul. De asemenea, Marius Lăcătuș a fost antrenor secund la naționala României și la naționala statului Panama. Acum, acesta anunță că nu mai are în plan să preia vreo echipă.

„(n.r.: Ți-ai luat gândul de la a mai antrena?) Da. Mi-a trecut de mult. Despre ce vorbim? Am o groază de ani de când nu mai antrenez. Ce ar însemna dintr-odată așa…

N-am uitat fotbalul, dar nici nu-mi arde să mai stau să mă implic 100%. Am și eu o vârstă. Doamne ferește. Nu știi cum reacționezi… Steaua a fost ultima în 2019”, a declarat Marius Lăcătuș, fostul mare fotbalist român, pentru

Marius Lăcătuș a avut o carieră fabuloasă! A luat titlul de 10 ori în România

A fost în echipa Stelei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. A cucerit 10 titluri și 6 Cupe ale României alături de roș-albaștri. În 1990, militarii l-au vândut în Italia, la Fiorentina, pentru 1,2 milioane de euro. Ulterior, a ajuns și în Spania, la Real Oviedo.

A fost un om de bază în anii ’80 și ’90 și a participat la mai multe turnee finale.