Sport

Marius Lăcătuș sare în apărarea titularului de la FCSB după dezvăluirile lui Gigi Becali: „Mă bagi unde îmi place!”

Darius Olaru și-a găsit un apărător nesperat în persoana lui Marius Lăcătuș. „Fiara” e în asentiment cu căpitanul de la FCSB, după dezvăluirile lui Gigi Becali
Cristian Măciucă
17.09.2025 | 19:45
Marius Lăcătuș sare în apărarea lui Darius Olaru după dezvăluirile lui Gigi Becali: „Mă bagi unde îmi place!” FOTO: sport.pictures.eu.

Marius Lăcătuș (61 de ani) e de partea lui Darius Olaru (27 de ani), după ce Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAmijlocașul ar fi în stare „să se lase de fotbal” dacă va fi folosit în partea stângă a atacului.

Darius Olaru, apărat de Marius Lăcătuș. „Fiara” îl critică pe Gigi Becali

Dacă Marius Șumudică e în tabăra lui Gigi Becali, Marius Lăcătuș e de partea lui Darius Olaru. Fostul antrenor al Rapidului s-a enervat când a auzit că mijlocașul amenință cu retragerea, în timp ce legenda Stelei susține că îl înțelege pe căpitanul FCSB-ului.

„Nu e rău ca un jucător să transmită un mesaj antrenorului, patronului sau conducerii. Locul unde el se simte cel mai bine și locul în care poate da randamentul cel mai bun.

Atât timp cât tu la 2-3 meciuri ieși și vorbești despre randamentul lui x, y, z că nu-ți place și că nu va mai fi folosit acolo și nu va mai juca dincolo, sigur că atunci ne putem aștepta și ca jucătorul să-și dea cu părerea și să spună: `Dacă mă bagi aici și joc sub nivelul pe care l-am demonstrat până acum poți să te iei de mine.

Dar mă bagi unde îmi place și unde mă simt eu confortabil`. Nu cred că e un lucru rău că și-a dat cu părerea vizavi de poziția pe care el vrea să o joace la echipă”, a declarat Marius Lăcătuș, conform digisport.ro.

„La supărare mai scapi și câte o perlă”

Calificată pe tabloul principal UEFA Europa League, FCSB e într-o situație critică în SuperLiga. Campioana en-titre ocupă locul 11, cu 7 puncte, la 7 lungimi de play-off. Roș-albaștrii au o singură victorie, scor 1-0, la Ploiești, cu Petrolul, pe 19 iulie 2025.

„La supărare mai scapi și câte o perlă. Rezultatele din campionat nu sunt bune, atmosfera care s-a creat în jurul echipei, cu suporterii, cu patronatul nu este una foarte bună și atunci la supărare mai poți scăpa câte o mică perlă”, a adăugat fostul antrenor și președinte al FCSB-ului.

