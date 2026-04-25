Marius Măldărășanu a cerut falimentul lui Hermannstadt! Cum explică antrenorul decizia: „Aşa au făcut şi ei!”. Exclusiv

Marius Măldărăşanu a petrecut patru ani şi jumătate la Hermannstadt, fiind unul dintre cei mai longevivi antrenori din SuperLiga. a anului trecut, pe fondul rezultatelor modeste din actuala stagiune. Dar echipa de pe malul Cibinului a rămas cu restanţe financiare la antrenori şi jucători, care au trecut la soluţii extreme.

Marius Măldărăşanu a cerut falimentul lui Hermannstadt:”Era singurul mod prin care îmi puteam recupera banii”

scrie că Marius Măldărăşanu şi , au solicitat falimentul lui Hermannstadt. Din informaţiile noastre, alţi foşti fotbalişti ai echipei care au avut restanţe au făcut aceeaşi mişcare. Ei nu s-au mai adresat Comisiilor FRF ci s-au dus direct în instanţă, solicitând falimentul în cazul în care datoriile nu vor fi achitate.

FANATIK l-a contactat pe Marius Măldărăşanu pentru a comenta situaţia. Antrenorul a dezvăluit că s-a adresat instanţelor pentru că era singura modalitate de a-şi recupera restanţele financiare de la Hermannstadt şi nu s-a adresat Comisiilor FRF pentru simplul motiv că echipa este în insolvenţă:

„Aşa este, m-am adresat instanţelor pentru a-mi recupera restanţele financiare. Nu doar eu, mai mulţi fotbalişti care au avut de recuperat bani au făcut acelaşi lucru. Dar sunt sigur că niciunul dintre noi nu îşi doreşte falimentul lui Hermannstadt, dar am făcut asta pentru că era singurul mod prin care îmi puteam recupera banii.

Dacă m-ar fi sunat din club să îmi spună să mai amânăm, că sunt probleme sau alte chestii, nu aş fi avut o problemă. Dar nu s-a întâmplat asta, iar pentru că echipa este în insolvenţă am discutat cu avocatul şi am convenit că trebuie să mergem în civil să recuperăm restanţele. Acţiunea a fost începută la începutul lunii martie, iar un nou termen ar fi trebuit să fie pe 13 mai.

Din fericire, lucrurile s-au rezolvat. Au achitat ce au avut de achitat, am mai fost de acord cu eşalonarea unor sume până în luna septembrie, probabil că aveau nevoie să fie în regulă pentru licenţiere.

V-am spus, nu cred că şi-a dorit nimeni falimentul lui Hermannstadt, dar asta a fost situaţia. Dacă stăm să ne gândim, la fel au făcut şi ei. Când cei din Portugalia nu au dat banii la timp pentru transferul lui Ianis Stoica, cei de la Hermannstadt au mers la TAS”, a clarificat Marius Măldărăşanu pentru FANATIK.

Marius Măldărăşanu lămureşte „conflictul” cu Dorinel Munteanu: „Eu n-am vorbit nimic despre el”

Fostul antrenor de la Hermannstadt a dezvăluit şi de ce a evitat să mai apară în mass-media în ultimele luni, spunând că declaraţiile sale au fost răstălmăcite şi interpretate greşit şi că niciodată nu a comentat ceva la adresa lui Dorinel Munteanu, cel care i-a succedat pe banca tehnică a echipei din Sibiu:

„Să ştiţi că am evitat să mai apar şi să dau interviuri în ultimele luni. M-a deranjat faptul că anumite declaraţii de-ale mele au fost interpretate după dorinţele unora şi altora şi aş vrea să clarific. Am fost întrebat despre ce înseamnă un şoc la echipă prin schimbarea antrenorului şi am spus că uneori poate să iasă, alteori nu.

Aţi văzut şi dumneavoastră, la CFR Cluj cu Pancu. La unii merge, la unii nu. Şi asta a fost interpretată ca o critică la adresa lui Dorinel Munteanu, văzusem că l-au întrebat şi pe el într-o conferinţă de presă. Dar eu n-am vorbit nimic de Dorinel Munteanu, era vorba de o chestiune, în general”, a spus Marius Măldărăşanu.

Marius Măldărăşanu este liber de contract după despărţirea de Hermannstadt, în decembrie 2025. În vara anului trecut, Marius Măldărăşanu a fost dorit la Rapid în locul lui Marius Şumudică, dar tehnicianul a decis să continue alături de sibieni, club pe care l-a antrenat între iulie 2021 şi decembrie 2025.