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Marius Măldărășanu a dat o veste uriașă pentru fotbalul sibian! Cine e urmașa lui Hermannstadt: „Așa am înțeles”

Marius Măldărășanu și-a petrecut cei mai frumoși ani din cariera sa de antrenor alături de FC Hermannstadt, iar vestea că echipa este în pragul colapsului l-a șocat. O altă echipă i-ar putea lua locul în Sibiu
Ciprian Păvăleanu
20.08.2026 | 07:20
Marius Maldarasanu a dat o veste uriasa pentru fotbalul sibian Cine e urmasa lui Hermannstadt Asa am inteles
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Marius Măldărășanu a rămas uimit de soarta lui FC Hermannstadt, deși știa despre problemele din interiorul clubului. Foto: Sportpictures.eu
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După ce a retrogradat la finalul stagiunii precedente, FC Hermannstadt a intrat în colaps și s-a retras din competițiile interne chiar cu o zi înaintea debutului în Liga a II-a. Jucătorii au fost anunțați să-și găsească echipe, iar clubul se va desființa. Marius Măldărășanu, fostul antrenor al ardelenilor, nu s-ar fi așteptat niciodată la un asemenea final.

Cum a primit Marius Măldărășanu vestea desființării echipei FC Hermannstadt și cine urmează să-i ia locul în Sibiu

Fotbalul sibian a suferit foarte mult de-a lungul anilor și nu a avut o reprezentantă pe prima scenă a fotbalului românesc pentru foarte mult timp. FC Hermannstadt a apărut în ultimii ani și i-a bucurat pe microbiștii din inima țării, însă echipa se va desființa. La Sibiu s-a construit un stadion nou, pe care, din păcate, nu va mai avea cine să-l folosească.

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Marius Măldărășanu, antrenor la FC Hermannstadt timp de sezoane bune, a rămas uimit de deznodământul clubului. În prezent, Sibiul a rămas din nou fără echipă în SuperLiga României, însă fostul rapidist are informații că se dorește înlocuirea echipei cu o altă formație, care momentan se află în Liga a III-a.

„Eu, în general, sunt sincer. Nimeni nu se aștepta. Nici eu nu mă așteptam la acest deznodământ, chiar dacă echipa a retrogradat. S-a mai întâmplat acest lucru. S-a reorganizat odată cu venirea lui Dani Coman și am promovat imediat. Acum nu mă gândeam că se va ajunge aici.

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Este adevărat că pe parcursul ultimelor etape au mai apărut anumite informații prin ziarele locale, dar eu nu m-am gândit niciodată. Sibiu, centrul țării, oraș frumos, stadion frumos… acum, din câte am înțeles, va veni o echipă din spate, de la Liga a III-a”, a declarat Marius Măldărășanu la podcastul „Prietenii lui Ovidiu”, realizat de Ovidiu Ioanițoaia la GSP.

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Cine i-a luat locul lui FC Hermannstadt în Liga a II-a

După ce s-a retras din Liga a II-a, Federația Română de Fotbal a fost nevoită să aducă o altă echipă, de la Liga a III-a, pentru a suplini absența sibienilor. CSM Olimpia Satu Mare a fost echipa care a primit „wildcardul” din partea FRF, după ce retrogradase la finalul sezonului trecut.

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„În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF, aprobă referatul Departamentului Competiții al FRF privind ocuparea locului vacant apărut în Liga a 2-a, ca urmare a retragerii clubului FC Hermannstadt, de către clubul CSM Olimpia Satu Mare. CSM Olimpia Satu Mare va prelua programul competiţional al clubului AFC Hermannstadt. (Anexa nr.1). Având în vedere decizia de la punctul 1 de mai sus, aprobă referatul Departamentului Competiții privind completarea locului vacant astfel apărut în cadrul Ligii a 3-a de clubul AS FC Pucioasa”, se arată în comunicatul emis de FRF.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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