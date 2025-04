Marius Măldărășanu a dezvăluit ultimele date legate de contractul dintre el și Hermannstadt: în ce stadiu sunt negocierile!

În urmă cu o săptămână, Marius Măldărășanu a precizat că la Hermannstadt din vară, deși a admis că există în continuare discuții cu oficialii clubului.

Marius Măldărășanu și-a schimbat discursul după ultimele negocieri cu Hermannstadt

Între timp, Marius Măldărășanu pare că s-a răzgândit și nu ar mai vrea să plece de pe banca tehnică a lui Hermannstadt. Chiar dacă încearcă să păstreze suspansul, antrenorul a lăsat să se înțeleagă că discuțiile sunt productive.

În conferința de presă premergătoare meciului din deplasare cu Farul, programat sâmbătă, 19 martie, de la ora 15:00, în etapa a 5-a a play-out-ului din SuperLiga, tehnicianul a vorbit despre negocierile purtate cu președintele Daniel Niculae.

”Este un lucru pozitiv. Mi se pare exagerat să-mi reînnoiesc contractul la conferință. Sunt discuții, au fost și în trecut. Că am mai spus eu unele lucruri… Să spunem că după ultimele discuții lucrurile sunt pozitive. Atât pot să spun, restul veți vedea la momentul oportun”, a declarat Măldărășanu, conform .

Măldărășanu a evitat să vorbească despre o plecare la Rapid

Tehnicianul lui FC Hermannstadt a mărturisit că președintele Daniel Niculae i-a propus încă din iarnă prelungirea contractului și din vară.

”Nu e o ofertă pe care o am de o lună de zile. Am avut ce am avut de spus în conferința de presă, sunt de patru ani aici, ce am avut de spus, am spus. Vom vedea, nu pot să vă spun. Nico a spus încă din iarnă să facem prelungirea, i-am spus că nu, știe el de ce, dar oricum nu asta este ideea acum dacă își prelungește sau nu Măldărășanu contractul.

Nu pot să vorbesc despre asta, poate voi antrena Rapid, poate nu, dar nu pot să intru în jocul ăsta. Antrenor e Șumi acum, poate aș face ce a făcut el cândva dacă aș vorbi, el a fost acuzat… nu pot să vorbesc despre așa ceva”, a spus Măldărășanu.