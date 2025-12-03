Marius Măldărășanu a tras linie la Hermannstadt și a făcut anunțul: „4 milioane de euro!”

ADVERTISEMENT

Marius Măldărășanu a fost înștiințat de conducere de dorința de a opri colaborarea. Antrenorul lui FC Hermannstadt din ultimii patru ani și jumătate nu a făcut deplasarea la FC Botoșani și nu va mai continua pe banca sibienilor.

Marius Măldărășanu a tras linie după 4 ani și jumătate la Hermannstadt: „Au intrat 4 milioane în club”

Povestea dintre FC Hermannstadt și Marius Măldărășanu a ajuns la sfârșit. Cel ce a fost antrenor pentru sibieni în ultimii 4 ani și jumătate a avut foarte multe de învățat de la clubul de SuperLiga, dar și multe de oferit, în același timp.

ADVERTISEMENT

Pe lângă performanțele sportive obținute, Marius Măldărășanu este mulțumit de faptul că a reușit să formeze mai mulți jucători care au adus bani la club în momente destul de delicate din punct de vedere financiar. și a vorbit despre reușitele sale din tot acest timp:

„Lumea e împărțită. Unii oameni judecă doar ultima jumătate de an, însă au fost patru ani și jumătate dificili. Eu nu am luat până acum echipe pe parcurs, iar acum vreau să mă liniștesc, să-mi reîncarc bateriile. Poate voi relua antrenoratul din vară. Cu bune, cu rele, au fost 4 ani și jumătate senzaționali. Patronii sunt unii dintre cei mai înțelegători. Mulți m-ar fi dat afară după 3-4 înfrângeri anul trecut.

ADVERTISEMENT

A fost o perioadă extraordinară. Echipa va lua ultimii cenți pe Ianis Stoica și Tiago Goncalves, iar în club au intrat 4 milioane de euro. De fiecare dată am luat-o de la capăt. Am avut și eu greșelile mele. Am fost încăpățânat, am și schimbat sistemul. 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, asta dă dovadă că le știu. Lucruri pe care nimeni nu le-a văzut, dar ne-au ieșit. Acum nu ne-a mai ieșit și am plecat”, a explicat Marius Măldărășanu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marius Măldărășanu a vorbit despre toate pierderile de la echipă, dar și despre înlocuitorii care nu au confirmat

F fie că a fost vorba de vânzarea lor, ca în cazul lui Ianis Stoica și Tiago Goncalves, fie că a fost vorba de o accidentare, ca în cazul lui Balaure, care era un jucător exponențial pentru sibieni:

„Balaure este foarte devotat. El aduce sticla de vin de la cină. A început să vină pe la antrenamente și i-am spus că nu credeam vreodată că echipa va fi dependentă de el. Ne-a lipsit aportul lui, dar și chestiile mici pe care le face la antrenament din dorința de a câștiga o miuță. A fost o pierdere mare pentru noi. Ionuț Stoica, la fel. Tiago Goncalves, la fel, o pierdere, era jucătorul care dribla cel mai mult după Mitriță. Și Murgia a fost o pierdere, acum nu înțeleg ce se întâmplă cu el la Cluj.

ADVERTISEMENT

Au fost pierderi… Ianis Stoica a dat 25 de goluri în 2 ani de zile. A trebuit să trăim și din vânzarea jucătorilor, pentru că suntem club mic. Contează și ce pui în loc. A venit Jair și i-am zis că atunci când jucam contra Petrolului, mi-era cel mai teamă de el, acum parcă îi e frică să dribleze. Karo, jucător de echipa națională a Ciprului, a venit cu doar două meciuri în patru luni. S-a accidentat foarte mult, vizavi de jucători care nu joacă cu multe luni în urmă. Ajungi să stai tot în jucătorii vechi. Stoica, Bejan, care în ultima perioadă a jucat foarte bine.

Când a venit Claudiu Rotar și am discutat cu toții, cu Nico… le-am spus că fără Ianis Stoica, Tiago și Murgia, noi am jucat bine. Dacă ai puțină șansă, ușor-ușor te duce valul. Asta se întâmplă cu FC Botoșani și cu FC Argeș. Cu tot respectul, și noi am avut același parcurs după promovare. Atât de mult înseamnă continuitatea. Dacă-ți lipsește un jucător se vede, dar dacă îți lipsesc 3-4… N-a fost ușor, dar experiența asta mi-a prins bine. Arată unde sunt, iar mie-mi dă încredere”, a mai spus Marius Măldărășanu, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.