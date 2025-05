Marius Măldărășanu a vorbit despre plecare înainte de Hermannstadt – CFR Cluj, finala Cupei României Betano: „Ar fi încununarea a 4 ani de muncă”

Marius Măldărășanu ar putea pleca de la Hermannstadt indiferent de ce se va întâmpla în finala Cupei României Betano. pe „Măldă” să plece la Rapid dacă vrea să facă pasul următor în carieră.

Marius Măldărășanu vrea să cucerească primul trofeu din cariera de antrenor: „Le-am cerut să creadă”

Marius Măldărășanu e convins că : „Le-am spus încă de la început jucătorilor să viseze la o finală de Cupa României și căpitanul e aici de față și vă poate spune asta.

Le-am cerut să creadă și uite că am reușit să jucăm a doua finală din istoria clubului. Vreau să jucăm cu sufletul și să ne bucurăm de această finală, să dăm totul pentru a câștiga trofeul”.

Ajuns la finalul contractului, Marius Măldărășanu a fost puțin nostalgic: „Asta e viața antrenorilor. E soare și ploaie în viața unei echipe. Sunt lucruri normale. E adevărat, au trecut 4 ani de zile. Ne vom aduce aminte cu plăcere peste ani și ani de tot acest parcurs.

Să câștigăm trofeul ar fi încununarea întregii munci a staff-ului, băieților și tuturor celor din club, mai ales că echipa s-a înființat abia în 2015 E foarte frumos să câștigi un trofeu pentru suporteri și care poate crea emulație în tot orașul”.

Marius Măldărășanu și-a adus aminte de faptul că a câștigat marele trofeu cu Rapid: „Am câștigat acest trofeu ca jucător și normal că acum mi-l doresc și ca antrenor. Vom da totul pentru asta.

Marius Măldărășanu a vorbit despre plecarea de la Hermannstadt: „Sunt la final de contract”

Dacă vrei să vorbim vis a vis de ce se scrie, da, sunt la final de contract. 4 ani de zile ar fi încununarea unei munci extraordinare. Dacă vom câștiga trofeul, o vom lua de la capăt în cazul care eu voi fi aici sau altcineva.

Nu are rost să vorbim de asta. A fost vorba în întrebare de ceea ce au însemnat acești 4 ani de zile. Eu vreau să mă fac înțeles și de asta am făcut un bilanț. Unul are 9 clase, altul are 3 clase”.

Marius Măldărășanu s-a pregătit pentru orice scenariu: „Am exersat și penalty-urile încă de săptămâna trecută pentru că se poate ajunge aici și trebuie să fim pregătiți. Una e la antrenament și alta e la meci. Nu sunt probleme de lot, doar ceva mici probleme ca pe final de campionat”.

Antrenorul nu e deranjat că finala nu se mai dispută pe stadionul propriu: „Dacă nu a fost anunțat Sibiul înainte de meciul din semifinale, era normal să se se schimbe. Ne simțim bine aici la Arad și am câștigat de-a lungul timpului și terenul ăsta ne-a purtat noroc.

CFR are în spate o tradiție de a câștiga trofeul și publicul neutru poate va ține cu outsider-ul. Oricum eu cred că șansele sunt 50-50. Publicul cred că va fi mai de partea noastră”.

Marius Măldărășanu, conferinșă de presă înainte de finala Cupei României dintre Hermannstadt și CFR Cluj

Antrenorul lui Hermannstadt, reverență în fața lui Dan Petrescu: „Un tehnician cu pedigree”

Marius Măldărășanu nu vrea să se compare în niciun fel cu Dan Petrescu: „E normal să fie peste mine pentru că l-am avut antrenor. Eu încă jucam. E un antrenor cu mare experiență, cu pedigree și care știe să gestioneze astfel de meciuri. E o presiune în plus pentru ei pentru că își doresc foarte mult Europa League. Poate au și jucători care vor suferi la nivel de emoții.

CFR Cluj și în acest an valoric stau foarte bine chiar și în acest an. Știm ceea ce poate fiecare jucător, însă noi trebuie să fim o echipă și îi putem contracara dacă vom face asta”.

Căpitanul Ionuț Stoica, la a doua finală de Cupa României

Pentru fundașul central în vârstă de 37 de ani, finala Cupei României Betano e a doua din carieră: „Este o stare pozitivă. Ne doream de mult timp să mai ajungem într-o finală de Cupa României și ne dorim să câștigăm un trofeu deși știm că nu va fi ușor.

Ionuș Stoica, la a doua finală de Cupa României Betano cu Hermannstadt

Ne vom juca șansa. Pentru mine este a doua finală pe care o joc cu Hermannstadt. Ar fi o performanță uriașă pentru noi să câștigăm Cupa României. E un trofeu pe care noi ni l-am propus și îl dorim.

Ne-am fi dorit să jucăm într-o competiție europeană, dar așa o să fie mai ușor pentru noi, nu o să avem o presiune atât de mare”, a spus și căpitanul celor de la Hermannstadt.