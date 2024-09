Marius Măldărășanu, „dărâmat” după Petrolul Ploiești – Hermannstadt 4-1: „N-am făcut un meci rău, dar primim goluri”

Antrenorul sibienilor este supărat pentru că jucătorii săi au ratat mai multe ocazii importante la scorul de 0-0, iar după golurile din prima repriză marcate de „lupii galbeni”, soarta partidei a fost pecetluită.

Marius Măldărășanu, „dărâmat” după Petrolul Ploiești – Hermannstadt

după înfrângerea usturătoare suferită de Hermannstadt în duelul cu Petrolul Ploiești, fiind de părere că meciul putea să fie cu totul altfel dacă elevii săi nu ar fi ratat mai multe ocazii bune în prima repriză:

„Statistica a fost de partea noastră în prima repriză, am avut trei ocazii mari, în loc să intrăm noi în conducerea partidei, au intrat ei cu 3-0.

Speram că vom marca mai multe goluri, simțeam că puteam marca mai mult, dar a venit golul patru, iar după golul patru s-a stricat totul. Puteam face un fault, nu conta un cartonaș galben, mai ales că suntem cea mai cuminte echipă.

Le-am spus că din punct de vedere tactic nu am ce să le reproșez. Facem o greșeală, vine golul lor pe tranziție pozitivă. Erau conștienți că au făcut un meci bun, asta este, felicit Petrolul”.

„Din păcate primim goluri!”

„Eram încrezător după patru meciuri, dar din păcate primim goluri. E păcat, joci fotbal, încerci, chiar dacă terenul nu este unul foarte bun. Trebuie să știm să mai rupem ritmul, trebuie să învățăm din greșeli și să uităm ce s-a întâmplat acum.

Am încredere în toți, nu putem să îi băgăm pe toți, așa am considerat. Sunt jucători cu calitate, cred în toți, și în Sergiu, de-aia a venit. E un jucător care ne-a ajutat și ne va ajuta”, a .

„Eu consider că tot 4-3-3 e mai potrivit pentru noi, cel puțin asta ne-a arătat când am obținut ultimele rezultate bune. De la Murgia au mulți fotbaliști români de învățat, joacă cu zâmbetul pe buze, face un efort maxim, e meritul lui. I-am dat încredere, el a profitat de ea, iar el are calitate și mie îmi plac jucătorii de calitate.

Capul sus! Că așa e în fotbal, nu putem să ne plângem prea mult, pentru că după cinci zile vine următorul meci și trebuie să fim pregătiți”, a mai spus antrenorul lui Hermannstadt.