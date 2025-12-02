Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Prima reacție a antrenorului: „M-au sunat să o închidem”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Marius Măldărășanu a fost concediat de Hermannstadt după ce echipa a ajuns la retrogradare în SuperLiga. Antrenorul în vârstă de 50 de ani a dezvăluit mesajul pe care i l-a transmis conducerea.

Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt

Ultima înfrângere a lui i-a fost fatală lui Marius Măldărășanu. UTA s-a impus la Sibiu cu scorul de 2-1, după ce gazdele au jucat și în Antrenorul a fost dat afară de conducerea sibienilor și a povestit cum a primit vestea.

„S-au tot scris în presă unele lucruri nu prea clare. Unele poate cât de cât reale. Cert este că n-am făcut deplasarea la Botoșani pentru că după meci am fost sunat de președintele Daniel Niculae.

Mi-a spus că a vorbit cu patronii și au zis că vor să o închidem. Banii la zi, fără clauza de reziliere. Am zis da, ok. Am cerut doar să îmi iau la revedere de la băieți și mi-a zis că totul e în regulă”, a declarat Marius Măldărășanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Hermannstadt, fără antrenor la meciul cu Botoșani din Cupa României

Astfel, Hermannstadt va juca fără antrenor principal pe banca tehnică în deplasarea de la Botoșani. Cele două echipe se înfruntă în etapa 2-a din faza grupelor Cupei României, miercuri, 3 decembrie, de la ora 17:00.

„La vreo jumătate de oră a revenit cu telefonul și a zis că poate ar fi bine să nu fac asta. Asta m-a pus un pic pe gânduri pentru că nu voiam să jucăm alba neagra. Ești antrenor, nu ești antrenor. Acum, lucrurile din punctul meu de vedere sunt clare. Cu câteva săptămâni în urmă, pentru a evita ce s-a întâmplat anul trecut cu niște jigniri, m-a ambiționat vis-a-vis de acea clauză de care s-a tot vorbit. Până la urmă sezonul a ieșit aproape perfect câștigând play-out-ul și jucând finala Cupei.

Acum, pentru a evita acele jignri, le-am spus ‘Când considerați să ne despărțim nu sunt vânător de clauză. Nu sunt de 3-4 luni ca să fac asta. Sunt de 4 ani și jumătate și în momentul când vreți să plec, plec fără probleme’. La ora asta nu am nicio hârtie vis-a-vis de această reziliere. Nicio ciornă, nimic. Aștept”, a continuat tehnicianul.

Până când mai avea Marius Măldărășanu contract cu Hermannstadt

Marius Măldărășanu este unul dintre cei mai longevivi antrenori din fotbalul românesc. Fostul mijlocaș o pregătea pe Hermannstadt din 1 iulie 2021. Contractul lui Măldă cu gruparea din Sibiu era scandet abia în vara lui 2027. În campionat, Măldărășanu lasă echipa pe locul 15, cu 12 puncte, la șapte lungimi de salvarea directă de la retrogradare.

„Ideea e că am văzut undeva în ziar că eu nu am plecat la Botoșani. Eu am vorbit cu Nico. Știți cum e în fotbal. ‘Dați-mi o hârtie, că nu vreau să apară că nu m-am prezentat la antrenament’. Ieri am primit o foaie, am semnat-o, dar nu am primit-o înapoi semnată. Încă o aștept. Decizia clubului a fost de a nu a merge la Botoșani, nu a mea. Am acceptat rezilierea contractului amiabilă, dar aștept acordul. Contează foarte mult și detaliile acelui acord.

Eu am semnat o învoire de 3 zile. Eu urmează joi să ajung în Sibiu. Eu îmi doresc să îmi iau la revedere cum e normal de la echipă. Eu mereu mi-am dorit mereu ca la final să ne strângem mâna. Asta e o normalitate. În fotbal se întâmplă. Ulciorul nu merge de multe ori la apă”, a conchis Măldărășanu.