Marius Măldărășanu, detalii de ultimă oră despre negocierile cu Rapid: „Discuții au fost prin interpuși”. Când va fi luată decizia finală

Antrenorul Marius Măldărășanu a confirmat, după partida Oțelul – Hermannstadt 1-2, că . Măldărășanu îi pregătește pe sibieni din 2021, iar contractul său expiră la finalul sezonului curent.

Marius Măldărășanu a confirmat discuțiile cu Rapid prin „interpuși” după Oțelul – Hermannstadt 1-2

Cu toate acestea, tehnicianul a subliniat că încă nu a luat o hotărâre pentru viitorul său între Hermannstadt și Rapid. Antrenorul se va decide după încheierea sezonului. Până atunci, Măldărășanu încearcă să se concentreze pe ultimul act din Cupa României Betano cu CFR Cluj.

„Le-am spus înaintea meciului cu UTA că am avut evoluții constant bune, dar nu luăm cireașa de pe tort. Ne doream să ne îmbunătățim jocul. Mai sunt meciuri grele, mai ales cel din finala Cupei.

Am văzut teamă în prima repriză. Dacă puteam îi schimbam pe toți 10, mai puțin pe Cătă. Trebuie să fie motivați să mă facă să îi aleg în Cupă. Al patrulea jucător pe care trebuia să îl schimb era Murgia în locul lui Biceanu.

A fost o inspirație! În rest, am fost neinspirat. Merit mare pentru Cătă! 99% e victoria lui, cu tot respectul pentru ceilalți jucători. Nu îmi amintesc să fi câștigat un meci când am jucat prost. S-a întâmplat acum.

E o satisfacție pentru toată lumea când mulți dintre jucătorii tăi sunt căutați, ofertați. Dacă există oferte bune pentru ei, până la urmă trebuie să meargă. Am fost fotbalist și știu cum e, chiar dacă nu îmi convine.

Marius Măldărășanu: „Pe lista Rapidului am fost mereu în primele opțiuni”

Am încercat să fiu foarte detașat despre tot ce se scrie și se spune. Este un final de sezon greu care se poate termina foarte frumos. Încerc să mă concentrez pe echipă pentru jucători. Discuții au fost prin interpuși.

Pe lista Rapidului am fost mereu în primele opțiuni. Aștept finalul de sezon și după o să pot să iau o decizie. Este un singur meci. Putem să luăm Cupa, chiar dacă am jucat prost acum. Șansele sunt 50-50 cu CFR Cluj. Cred în șansa noastră, chiar dacă sunt echipa care a câștigat atât de multe campionate”, a declarat Marius Măldărășanu, la flash-interviu, după , la .

Alessandro Murgia: „E normal ce vorbesc ziarele”

La rândul său, Alessandro Murgia, autor al unui gol și al unei pase decisive cu Oțelul, a evitat să răspundă direct despre o plecare a sa de la Hermannstadt la Rapid. Totuși, el a vorbit laudativ despre gruparea giuleșteană și a susținut că este normal să apără informații în presă despre un posibil interes al conducerii alb-vișiniilor.

„Momentan vreau să rămân în România. Mai am contract trei săptămâni în România, după care vedem. Vom vorbi mai târziu. E un moment emoționant, însă reacția grupului a fost cea mai importantă după prima repriză.

Nu a fost o atmosferă bună la pauză. Important e că am făcut ce a trebuit după pauză și am făcut ce am stabilit. Cred că e normal când joci bine ca oamenii să fie atenți la ține. Un singur lucru am în minte.

Vreau să câștig. Mă concentrez la următorul meci împotriva Iașului. Nu pot să mă concentrez la altceva. Uneori mă concentrez prea mult pentru meciuri. Sezonul e aproape gata, vreau doar să câștig.

Cu toții știm ce istorie are Rapidul, ce fani are. E o echipă cu planuri. E greu pentru mine să vorbesc despre o altă formație. E normal ce vorbesc ziarele, e firesc”, a transmis și Alessandro Murgia, la flash-interviu.