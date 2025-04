Marius Măldărășanu, din vară la Rapid? Ce a spus antrenorul, după ce fanii giuleșteni i-au scandat numele. „Îmi pare rău pentru Șumi”

. Gruparea antrenată de Marius Măldărășanu s-a impus dramatic, scor 2-1, în partida disputată la Sibiu. Tehnicianul a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Marius Măldărășanu după ce Hermannstadt s-a calificat în finala Cupei României Betano

, care a punctat cu latul după o centrare a lui Balaure. Giuleștenii au egalat în minutul 85, prin Borisav Burmaz, dar ultimul cuvânt le-a aparținut gazdelor. În prelungirile jocului, Aioani a respins un șut trimis de Murgia, iar Sergiu Buș a împins balonul în poartă din apropiere și a declanșat nebunia la Sibiu.

ADVERTISEMENT

„Este prima finală ca antrenor, îmi doresc să câștig un trofeu ca antrenor și este momentul propice. Mai avem un meci. A fost ceva extraordinar, zic eu că e o victorie meritată, ca și număr de ocazii, ca joc. E adevărat, ei au avut posesia, au pus presiune, mai ales în repriza a doua, prima a fost a noastră. Mă bucur pentru Sergiu, a avut atât de mult ghinion pe parcursul acestui sezon, mă bucur că a fost acolo în momentul oportun.

De multe ori, conducerea, patronii, au oferit bonusuri. Jucătorii nu au nevoie de bonusuri la partide cu Rapid, CFR, Dinamo, FCSB, au nevoie cu echipele mici, acolo e greu să te motivezi. Aici, nu. Totuși, au avut și o motivație financiară, dar asta a fost în plan secundar. Era șansa de a juca un meci cu trofeul pe masă”, a afirmat Marius Măldărășanu pentru . În finală, Hermannstadt va juca împotriva învingătoarei din partida CFR Cluj – Farul.

ADVERTISEMENT

Marius Măldărășanu, la Rapid?

În timpul partidei, , iar la final, atât suporterii lui Hermannstadt, cât și cei ai Rapidului i-au scandat numele tehnicianului. Acesta a vorbit despre posibilitatea de a antrena Rapidul, echipă la care a făcut istorie ca fotbalist.

„E o seară specială, știam că suporterii sibieni mă susțin, m-au susținut când a trebuit, la momentele cele mai grele. Eu și ca fotbalist o spuneam, ‘Degeaba îmi strigi numele când marchez, atunci când e greu trebuie să mă susții’.

ADVERTISEMENT

Acum, jucând o finală de Cupă, au simțit nevoia să îmi scandeze numele. Pe urmă, mi-a scandat numele galeria Rapidului, pe undeva e normal, am jucat zece ani acolo, am câștigat trofee, mi-am rupt piciorul acolo. Pot să spun doar că îmi pare rău pentru Șumi, știu ce e în sufletul lui, și eu am trăit-o, se vorbește de un antrenor sau altul, este dureros.

ADVERTISEMENT

(n.r. ) El are vorbele acasă, dar el este antrenorul Rapidului, merită să antreneze Rapidul, a avut un aport în a ajunge în play-off, nu e ușor să iei o echipă pe parcurs. Obiectivele sunt mari, cupele europene… mai au totuși șanse, că mai sunt meciuri, să prindă locul 3 sau 4. M-aș bucura ca suporterii să-l susțină până la capăt, pentru că chiar este unul de-al lor.

Orice jucător care joacă mulți ani la o echipă, dacă devine antrenor, își dorește cândva să antreneze echipa aia. Eu am jucat la trei echipe în Liga 1, Rapid, Petrolul și FC Brașov. Le-aș antrena pe toate la un moment dat, dacă s-ar întâmpla chestia asta, pentru că e vorba și de timing. Am pus suflet oriunde am fost, aici mă consideră unul de-al lor. E adevărat, patru ani de zile… înseamnă că am făcut ceva. Nu am plecat la greu, am dat o identitate clubului.

(n.r. Mai vedeți acel spirit la Rapid azi?) Când sunt foarte mulți jucători străini, atunci este mai greu. Asta este realitatea. Aici e o problemă, ar trebui să își pună o întrebare fotbaliștii români”, a transmis Marius Măldărășanu.