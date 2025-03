Marius Măldărășanu, discurs victorios după Sepsi – Hermannstadt 0-2: „Putem pune probleme tuturor echipelor din SuperLiga”

Antrenorul sibienilor și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat și a spus că victoria echipei sale este una meritată, ținând cont de ocaziile pe care le-au avut fotbaliștii săi.

Marius Măldărășanu, bucuros după Sepsi – Hermannstadt

Marius Măldărășanu a fost bucuros după victoria , felicitându-și jucătorii: „Trec printr-o perioadă dificilă, de-asta au și schimbat antrenor, ca să aducă un șoc la echipă.

Cât timp noi ne facem jocul, cât timp nu stăm și ne mișcăm putem pune probleme tuturor echipelor din SuperLigă. Ne-am sincronizat bine astăzi, am făcut cea mai bună primă repriză de când sunt aici, după ce la meciul cu UTA făcusem cel mai bun meci al nostru.

Au înțeles ce le-am transmis, mă bucur mult pentru ei și pentru că ne-a ieșit. Le-am spus băieților să ne punem în mișcare și putem să punem probleme tuturor echipelor. Ne-am mișcat, am avut soluții. La pauză am spus că nu am ce să le corectez, doar să fie atenți la fazele fixe.

Am avut ocazii, e o victorie meritată, rezultatul e echitabil, nu am luat gol, am dat două goluri, chiar sunt bucuros după ce am văzut. Vine un meci important în Cupa României și trebuie să ne concentrăm cât mai bine”.

„Presiunea e mare la retrogradare!”

„Presiune există, pentru că distanța e foarte mică, două sau trei meciuri pierdute te duc jos și se poate întâmpla orice. Presiunea la retrogradare e mult mai mare.

Suntem în continuare pe primul loc, suntem încrezători și mergem cu un tonus bun pentru meciul cu Reșița. Am crezut la golul doi că mingea pică pe plasă”, a .

„Toți băieții au jucat foarte bine, nu vreau să vorbesc doar despre un fotbalist astăzi, pentru că toți băieții au fost extraordinari astăzi”, a mai spus antrenorul sibienilor.