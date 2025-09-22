Marius Măldărăşanu, discuţie uluitoare cu şefii Rapidului înainte de meci: „Batem noi azi şi luaţi voi campionatul”

, chiar în Giulești. Tehnicianul a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre succesul obținut, iar acesta a dezvăluit în cadrul emisiunii și un dialog purtat cu cei din conducerea Rapidului înainte de startul jocului.

Marius Măldărășanu, discuție incredibilă cu șefii Rapidului

Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Măldărășanu a dezvăluit ce a discutat înainte de partida Hermannstadt – Rapid cu fostul său coechipier, Robert Niță, și cu președintele giuleștenilor, Victor Angelescu: „Stând noi de vorbă, a venit domnul Angelescu și am discutat puțin, la un moment dat mi-a spus ‘Baftă, dar după meciul ăsta’ și am spus ‘Nu, baftă, câștigăm noi acum și luați voi campionatul’.”

Marius Măldărășanu a analizat victoria obținută de Hermannstadt în Giulești

Tehnicianul a vorbit despre succesul obținut de Hermannstadt în Giulești, care a întrerupt seria de invincibilitate a Rapidului din acest sezon. „Când câștigi în minutele de prelungire, e clar că ai avut șansă. La ce neșansă am avut în toate aceste etape scurse, eram sigur că se va întoarce și șansa pentru noi. Le-am spus băieților să creadă, pentru că dacă nu jucăm bine, șansa n-are cum să se întoarcă. În general, lucrăm cam același lucru, doar că ne-am axat mai mult pe a bloca inițierea construcției lor. Construiesc foarte mult plecând cu minge de la fundaș central la portar și încearcă să joace pe unul dintre mijlocași, să ducă mingea rapid la benzile lor, jucători foarte penetranți. Se bazează foarte mult pe unu la unu în bandă cu Petrila sau Dobre și în prima repriză chiar i-am blocat foarte bine.

Știam că Rapidul va începe tare, așa încep toate echipele mari, mai ales acasă, cu publicul în spate. Zic eu că ne-am apărat bine, dar destul de jos și nu ne-am dorit asta. A venit și golul, însă de data asta am avut o altfel de reacție, cu încredere mai mare. A intrat și Sergiu, ne-a ieșit, a marcat un gol senzațional. Iar în ultimul minut, am revăzut exact imaginea situației din ultimul minut de la Craiova, când Chițu a șutat moale, mingea a intrat în poartă dar nu s-a validat golul. De data asta, la fel, a șutat moale, dar până la urmă a băgat-o în poartă și am luat 3 puncte”, a declarat Marius Măldărășanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

A greșit Marius Măldărășanu primul 11 în meciul cu Rapid?

Ambele goluri înscrise de Hermannstadt în partida cu Rapid au venit din partea unor jucători introduși în repriza secundă, Sergiu Buș și Aurelian Chițu. Marius Măldărășanu a negat însă că ar fi greșit în momentul în care a numit primul 11, titulari în atac fiind Marko Gjorgjievski și Cristian Neguț.

„(n.r. se poate spune că ai greșit primul 11?) Nu. Lumea percepe, dacă un atacant intră și marchează, că trebuia să joace de la început. Nu e adevărat, au fost momente în care Sergiu Buș, jucând de la început, nu a fost bine. A intrat pe parcurs și la Petrolul și are același gen de execuție, preluare și șut din întoarcere, atunci am egalat și a fost 1-1. Chițu a jucat bine, ne-a ajutat, este jucătorul cel mai altruist. El exagerează cu pasele, așteptându-și foarte mult colegii. Îi trebuie acel minim de egoism, el nu îl are, joacă totul pentru echipă și de multe ori este în regulă.

Gjorgjievski ne-a fost propus pe 20 mai, înainte să ajungă la CFR, am spus că vreau alt profil de atacant. A trecut timpul, ne-au tot fost propuși jucători, mie îmi plac jucătorii mai combinativi, care ies la pasă, care țin de minge. Între timp, Gjorgjievski a ajuns la CFR, l-am văzut în câteva meciuri, foarte combativ, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la CFR, atunci am zis ‘da’, pentru că avem nevoie de jucători care să caute spații”, a transmis tehnicianul.

Marius Măldărășanu, variantă pentru banca Petrolului?

Petrolul, echipa din orașul natal al lui Marius Măldărășanu, pentru care acesta a și evoluat ca jucător în perioada 1996-1998, a rămas fără antrenor după . Tehnicianul celor de la Hermannstadt a dezvăluit însă că nu a negociat vreodată cu gruparea ploieșteană.

„Niciodată n-am primit vreo ofertă de la Petrolul. Nu m-au ofertat niciodată, indiferent de cine se afla în conducerea clubului. O spun public, eu sunt foarte sincer. Am trecut rapidist, dar am și trecut petrolist, am jucat acolo. Nici măcar nu am fost întrebat vreodată, ‘Măldă, ce crezi, din iarnă, din vară, te-ar interesa?’, nici măcar lucruri de genul ăsta”, a spus antrenorul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.