Marius Măldărășanu, după Rapid – Hermannstadt 1-0: „Apar fel și fel de zvonuri din vestiar”. Ce a spus despre plecarea de la Sibiu

. Sibienii au terminat jocul din Giulești cu un om mai puțin, după ce Selimovic a văzut cartonașul roșu.

Marius Măldărășanu, după Rapid – Hermannstadt 1-0: „Asta e singurul plus”

La finalul partidei cu Rapid, Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt, a vorbit despre evoluția jucătorilor săi din epilogul etapei cu numărul 15 a SuperLigii.

„În viață și în sport îți trebuie și noroc, noi nu-l avem. Am făcut acel cadou. Au ajuns în careu pe o combinație în minutul 43. Am interpretat foarte bine tactic jocul. Nu le-am dat posibilitate să își pună în valoare calitățile, având jucători foarte valoroși.

Am avut și situații bune. În a doua repriză, normal că e greu să joci 10 contra 11 pe Giulești contra Rapidului. Totuși am făcut-o bine, am avut posesie, am avut progresie, am avut și ocazie mare de gol. Supărare, frustrare, ca după orice înfrângere, nu are cum să fie altfel.

Singurul plus e că jocul poate să îți dea speranțe. Asta le-am spus băieților, mai mult de atât cuvintele sunt de prisos”, a declarat Marius Măldărășanu.

Marius Măldărășanu, despre cartonașul roșu văzut de Selimovic: „Nu am vorbit cu el”

Partida a devenit una extrem de complicată pentru sibieni în minutul 59, când . Marius Măldărășanu a comentat intrarea elevului său după fluierul final.

„Acea intrare a lui Vahid Selimovic… nu ne așteptam. O câștigă el, ești în fața lui, nu-l lași să te dribleze. Ne-a uimit cu acea fază. Era supărat, nu am vorbit cu el. Și-a cerut scuze. E o intrare care nu se mai întâmplă nici la liga a 4-a. Știm că este un jucător care are agresivitate, dar nu mă așteptam.

Înfrângere după înfrângere, ce să facem ca să câștigăm un punct? Băgăm autobaza în poartă? Cred că și atunci am lua gol. Am încercat și să jucăm, și să blocăm jocul adversarului. Mai multe nu sunt de spus”, a mai declarat Marius Măldărășanu, după Rapid – Hermannstadt 1-1.

Ce a spus Măldărășanu despre plecare de la Hermannstadt după înfrângerea cu Rapid

Marius Măldărășanu a comentat și zvonurile legate de plecare sa de pe banca tehnică a lui FC Hermannstadt, în urma rezultatelor slabe din ultimele etape.

„Când o să plec o să auziți, o să aflați, o să existe o discuție. Totul se poate rezolva printr-un dialog, nu prin presă. O să discutăm, dacă asta se decide. Se vorbește de clauză, se vorbește și la alte echipe de clauză. Mereu se ajunge la o înțelegere.

Nu sunt genul să renunț, într-adevăr sunt 5 înfrângeri, nu pot să antrenez asemenea decizii precum cele de azi. Când apar astfel de greșeli, apar fel și fel de zvonuri din vestiar. Puteți să îi întrebați pe jucători. Ei, în fața camerelor, nu vor spune că vor să plec, chiar dacă și-ar dori.

Probabil sunt jucători care sunt mai nemulțumiți, care nu au jucat la fel de mult, nu ai cum, ca antrenor, să îi mulțumești pe toți. Eu sunt adeptul rotațiilor. Greșim și noi ca antrenori, trebuie să ai și inspirație în a face primul 11, în a face schimbări.

Glumeam cu staff-ul că am luat 4, 3, 2, 1, începem să urcăm și noi ușor-ușor 0-0, 1-0. Până apucăm să dăm și noi 4-0 ne apucă Paștele. Facem haz de necaz. Nu este ușor. Nu au de făcut altceva decât să lupte.

Jocul îmi dă încredere, e a 5-a înfrângere, însă am jucat altceva. Ce poate să îți dea speranță este clasamentul. Lucrurile sunt foarte strânse. E clar că poți să legi 2-3 victorii și să urci în clasament. Nu este un loc care ne face cinste. Am mai trecut prin asta când am avut acea depunctare și, până la urmă, am reușit împreună.

Totul se poate decide prin dialog. Nu țin cu dinții de post, așa cum s-a zvonit. Nu a discutat nimeni cu mine. Dacă s-ar fi luat o decizie mă gândesc că aș fi fost anunțat. Sunt lucruri care se mai spun și la nervi, cuvintele dor, rămân, nu sunt ușor de digerat. Poate le pare rău. Eu răspund de rezultate, eu nu o să îmi dau demisia în fața camerelor. Dacă se va întâmpla ceva, veți afla”, a mai declarat Marius Măldărășanu, după Rapid – Hermannstadt 1-0.