Sport

Marius Măldărășanu, furios după golul nevalidat din Craiova – Hermannstadt 1-0: ”E o doamnă la VAR, nu știu ce personalitate are”

Marius Măldărășanu a fost extrem de afectat după ce formația sa a avut un gol nevalidat în meciul Craiova - Hermannstadt 1-0.
Traian Terzian
10.08.2025 | 22:31
Marius Maldarasanu furios dupa golul nevalidat din Craiova Hermannstadt 10 E o doamna la VAR nu stiu ce personalitate are
ULTIMA ORĂ
Marius Măldărășanu, un car de nervi după golul nevalidat din Craiova - Hermannstadt 1-0. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

În minutele de prelungire, Aurelian Chițu a trimis mingea spre poartă, iar Silviu Lung pare că a scos-o după ce a trecut de linie. Arbitrii nu au validat golul spre nemulțumirea lui Marius Măldărășanu și partida s-a încheiat Craiova – Hermannstadt 1-0.

ADVERTISEMENT

Golul nevalidat din Craiova – Hermannstadt 1-0 l-a enervat teribil pe Marius Măldărășanu

Imediat după încheierea întâlnirii din Bănie, din etapa a 5-a a SuperLigii, tehnicianul sibienilor a criticat-o voalat pe Cristina Trandafir, aflată în camera VAR, și este convins că dacă faza s-ar fi petrecut la poarta cealaltă golul ar fi fost validat.

”Noi, de pe bancă, îl credem pe Chițu, care ne-a spus că a fost gol. Vedem însă și poze. Aș fi înțeles dacă mingea era sus, la semiînălțime, dar mai mult nu am ce să spun. Asta e decizia lor. Nu poți să vezi pe dinamica, pe stop cadru.

ADVERTISEMENT

Dacă era invers, era gol! Bun, e o doamnă la VAR, nu știu ce personalitate are, poate era greu să ia o decizie. Dacă jucam cu o altă echipă, probabil decizia era una corectă. Dar e Craiova, sunt echipe care au acel 0,1%”, a declarat Măldărășanu, conform Digi Sport.

Măldărășanu s-a înfrânat la flash-interviu

Chiar dacă a făcut tot posibilul să fie calm și ponderat după acest eșec, antrenorul lui FC Hermannstadt a amintit și de faptul că unele cluburi, cu bugete mult mai mari, țipă toată ziua pe la televizor și câteodată sunt avantajate de arbitraje.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

”Jocul m-a încântat, atât ca atitudine, cât și ca ocazii. Îi felicit pentru tot jocul, chiar dacă am avut momente în care ne-am retras. Nu vreau să vorbesc strict despre echipa lor, dar știm pe cine am avut în față. A fost un meci în care puteam obține mai mult din punct de vedere al rezultatului.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce...
Digisport.ro
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările

Să ne dea Dumnezeu sănătate și nouă, antrenorilor! Ne cade părul, albim, ne cade barba, dar asta este. Toți muncim, nu contează dacă este Craiova sau Hermannstadt. Muncim, am arătat fotbal bun, dar sunt decizii… dacă am fi jucat prost și am fi avut situația asta, aș fi putut să înghit… dar chiar am jucat bine.

ADVERTISEMENT

Trebuia să dăm gol, nu am dat, este vina noastră, dar când îl dai și ți-l scot, n-ai cum să nu fii supărat. E frustrant, muncim cu toții, dar ce să facem? Unii strigă mai mult la televizor, au bugete mai mari, dar nu contează asta. Trebuie să fii corect. Ai VAR, ai atâtea unghiuri de analiză.

Încerc să mă calmez. Aș vrea să spun mai multe, dar nu-mi place să acuz arbitrajul. Am vorbit acum doi ani despre arbitraj, când s-au adunat vreo cinci situații clare în defavoarea noastră, dar în rest nu comentez, știu că sunt decizii grele”, a spus Marius Măldărășanu.

FCSB – Unirea Slobozia 0-1, în etapa a 5-a din SuperLiga. Ialomițenii, în...
Fanatik
FCSB – Unirea Slobozia 0-1, în etapa a 5-a din SuperLiga. Ialomițenii, în avantaj după prima repriză din Ghencea
Marian Iancu, derapaj la adresa Cristinei Trandafir după golul nevalidat în Craiova –...
Fanatik
Marian Iancu, derapaj la adresa Cristinei Trandafir după golul nevalidat în Craiova – Hermannstadt 1-0: ”Luați-vă, bă, femeia de la VAR!”
Daniel Niculae, apel disperat după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0: „Ce pot să...
Fanatik
Daniel Niculae, apel disperat după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0: „Ce pot să le transmit eu băieților când nu li se dă un asemenea gol?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Maria Ceaușilă a atras toate privirile în Bănie! A văzut meciul cu Hermannstadt...
iamsport.ro
Maria Ceaușilă a atras toate privirile în Bănie! A văzut meciul cu Hermannstadt alături de un fost mare internațional român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!