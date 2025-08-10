Marius Măldărășanu, furios după golul nevalidat din Craiova – Hermannstadt 1-0: ”E o doamnă la VAR, nu știu ce personalitate are”

În minutele de prelungire, Aurelian Chițu a trimis mingea spre poartă, iar . Arbitrii nu au validat golul spre nemulțumirea lui Marius Măldărășanu și partida s-a încheiat Craiova – Hermannstadt 1-0.

ADVERTISEMENT

Golul nevalidat din Craiova – Hermannstadt 1-0 l-a enervat teribil pe Marius Măldărășanu

Imediat după , din etapa a 5-a a SuperLigii, tehnicianul sibienilor a criticat-o voalat pe Cristina Trandafir, aflată în camera VAR, și este convins că dacă faza s-ar fi petrecut la poarta cealaltă golul ar fi fost validat.

”Noi, de pe bancă, îl credem pe Chițu, care ne-a spus că a fost gol. Vedem însă și poze. Aș fi înțeles dacă mingea era sus, la semiînălțime, dar mai mult nu am ce să spun. Asta e decizia lor. Nu poți să vezi pe dinamica, pe stop cadru.

ADVERTISEMENT

Dacă era invers, era gol! Bun, e o doamnă la VAR, nu știu ce personalitate are, poate era greu să ia o decizie. Dacă jucam cu o altă echipă, probabil decizia era una corectă. Dar e Craiova, sunt echipe care au acel 0,1%”, a declarat Măldărășanu, conform .

Măldărășanu s-a înfrânat la flash-interviu

Chiar dacă a făcut tot posibilul să fie calm și ponderat după acest eșec, antrenorul lui FC Hermannstadt a amintit și de faptul că unele cluburi, cu bugete mult mai mari, țipă toată ziua pe la televizor și câteodată sunt avantajate de arbitraje.

ADVERTISEMENT

”Jocul m-a încântat, atât ca atitudine, cât și ca ocazii. Îi felicit pentru tot jocul, chiar dacă am avut momente în care ne-am retras. Nu vreau să vorbesc strict despre echipa lor, dar știm pe cine am avut în față. A fost un meci în care puteam obține mai mult din punct de vedere al rezultatului.

ADVERTISEMENT

Să ne dea Dumnezeu sănătate și nouă, antrenorilor! Ne cade părul, albim, ne cade barba, dar asta este. Toți muncim, nu contează dacă este Craiova sau Hermannstadt. Muncim, am arătat fotbal bun, dar sunt decizii… dacă am fi jucat prost și am fi avut situația asta, aș fi putut să înghit… dar chiar am jucat bine.

ADVERTISEMENT

Trebuia să dăm gol, nu am dat, este vina noastră, dar când îl dai și ți-l scot, n-ai cum să nu fii supărat. E frustrant, muncim cu toții, dar ce să facem? Unii strigă mai mult la televizor, au bugete mai mari, dar nu contează asta. Trebuie să fii corect. Ai VAR, ai atâtea unghiuri de analiză.

Încerc să mă calmez. Aș vrea să spun mai multe, dar nu-mi place să acuz arbitrajul. Am vorbit acum doi ani despre arbitraj, când s-au adunat vreo cinci situații clare în defavoarea noastră, dar în rest nu comentez, știu că sunt decizii grele”, a spus Marius Măldărășanu.